Brian Oyola se va de Barcelona SC y este equipo de LigaPro ya se interesó en él

Oyola podría llegar a otro equipo de la LigaPro, tras su gris paso por Barcelona SC.

Por Jose Cedeño Mendoza

El equipo de LigaPro que va por Brian Oyola
© @BarcelonaSC/ Edit BVEl equipo de LigaPro que va por Brian Oyola

Brian Oyola estuvo lejos de ser la gran estrella que se esperaba en Barcelona SC cuando llegó en 2024. Dos años después de su fichaje por el ‘Ídolo’, el extremo está lejos del nivel que mostró en Delfín y todo indica que tendrá nuevo equipo en el 2026.

Son varios los clubes que le podrían abrir la puerta a Brian Oyola para una nueva oportunidad en la LigaPro, uno de ellos sería Aucas. Fue su mismo DT, Juan Pablo Buch, el que confirmó de este interés para buscar un nuevo fichaje para la temporada 2026.

Oyola estaría buscando un acuerdo con Barcelona SC para poder salir en enero, ya que el volante tiene contrato hasta finales de 2026. Ambas partes llegarían rápido a un entendimiento, ya que las dos están detrás del “mismo objetivo” la salida del jugador.

Aucas se quiere reforzar para volver a competir, ahora en la LigaPro 2026. Porque en este 2025, se quedó a puertas de entrar a la Copa Sudamericana, pero no le alcanzó. Por ende, el equipo del Sur de Quito, tendrá que jugar solo torneos locales en la siguiente temporada.

Oyola no seguirá en Barcelona SC para 2026. (Foto: @BarcelonaSC)

Otro de los equipos que estuvo muy interesado en Oyola fue Emelec. Sin embargo, ahora mismo se ve poco probable que el ‘Bombillo’ vaya en búsqueda del jugador. El principal motivo para ese fichaje era que Guillermo Duró lo conocía y fue con el DT que mejor nivel mostró el jugador.

Los números de Brian Oyola en esta temporada

Liga de Quito rechazaría fichar a Jeremy Sarmiento y Janner Corozo por este motivo

En esta temporada, Oyola sumó con Barcelona SC un poco más de 1.700 minutos en cancha, repartidos en 35 partidos. Fue perdiendo protagonismo una vez que Ismael Rescalvo asumió como DT. Oyola terminó el año marcando 1 gol y dando 4 asistencias.

Las otras salidas que tendrá Barcelona SC

Para la siguiente temporada con Barcelona SC son varios los jugadores que se marcharán. Al final, dejarán el club jugadores como Octavio Rivero, Gabriel Cortez, Brian Oyola, Xavier Arreaga, Dixon Arroyo, Aníbal Chalá, entre otros jugadores.

En síntesis:

  • Brian Oyola saldrá de Barcelona SC tras buscar un acuerdo para enero de 2026.
  • El DT Juan Pablo Buch confirmó el interés de Aucas por fichar al extremo.
  • El jugador registró un gol y cuatro asistencias en 35 partidos durante la temporada.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
