La Selección de Ecuador comparte grupo con Alemania en el Mundial 2026. Nuevamente, los dos equipos se vuelven a ver las caras en una Copa del Mundo, después de 20 años. Ambos seleccionados han cambiado mucho, y Thomas Müller, leyenda y campeón del mundo con Alemania, lo reconoce.

El histórico delantero alemán cree que para su país es “imprescindible” clasificar a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, el campeón del mundo de 2014 reconoce que le espera un grupo complicado a su país, por el gran nivel de selecciones que enfrenta.

“Al leer los nombres de los rivales, avanzar de grupo es imprescindible. Con Costa de Marfil tenemos al campeón africano y con Ecuador al subcampeón de la fase clasificatoria sudamericana. No sé mucho de Curazao”, comentó el mítico ex jugador de Bayern Múnich.

Ecuador quedó segunda en la Eliminatoria Sudamericana, pese a que comenzó con 3 puntos menos por la polémica del caso de Byron Castillo. ‘La Tri’ logró victorias importantes ante equipos como Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, y empató con Brasil.

Müller fue campeón en 2014 con Alemania. (Foto: GettyImages)

El grupo que comparten Ecuador y Alemania es uno de los grupos más complicados de todo el Mundial 2026. Son 3 potencias más un Curazao, que a priori es desconocido, pero que cuenta con la mejor generación de su historia y que tiene hambre de gloria.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Alemania en el Mundial 2026?

Tanto Ecuador como Alemania deben llegar con los “deberes hechos” a su partido en el Mundial 2026. El motivo es que ambos equipos se enfrentan en el último partido del grupo E y cualquier cosa puede pasar.

Ecuador vs Alemania 25/6 a las 15H00 (EC)

¿Cómo está conformado el grupo de Ecuador en el Mundial 2026?

Así quedó el grupo de Ecuador para el Mundial 2026:

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

