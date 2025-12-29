Este lunes 29 de diciembre de 2025 se reveló que Octavio Rivero no seguiría en Barcelona SC para 2026. La ‘Iguana’ fue de lo mejor de la temporada, pero la crisis que vive el equipo amarillo obliga al delantero a tomar una contundente decisión.

De acuerdo, a la revelación ‘Wachito’ Sánchez todo parece encaminado para que Octavio Rivero deje Barcelona SC. El delantero no quiere seguir en el club, y ahora el equipo tendrá que ponerse de acuerdo con otro club para acordar una salida y buscar un nuevo goleador.

Rivero venía mostrando su gran molestia de jugar en Barcelona SC, por la crisis administrativa que mostró el club en esta temporada. El goleador suena para diferentes equipos de la LigaPro, pero se ve poco probable que los amarillos deciden venderlo a un rival.

Por lo cual, todo parece dado para que Rivero vuelva a jugar en el extranjero. El delantero de 33 años suena para varios clubes en el exterior, siendo Universitario de Perú uno de los mejores posicionados para lanzar una carrera por su fichaje en las siguientes semanas.

Octavio Rivero se marcharía de Barcelona SC. (Foto: Imago)

La ‘Iguana’ ya mostró su rechazo a cómo la directiva está manejando el club. Sin embargo, tiene contrato y le toca llegar a un entendimiento con Antonio Álvarez para salir. Ya a inicios de 2025 se quiso marchar, pero no se pudo concretar su salida, porque el directorio no lo quiso vender.

Los números de Octavio Rivero en Barcelona SC

En toda la temporada con Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 38 partidos, jugando en cancha más de 2.800 minutos. Marcó 14 goles y no dio ninguna asistencia. Fue uno de los mejores jugadores en toda la temporada y el “responsable” de que el club peleara por diferentes torneos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Octavio Rivero con Barcelona SC?

Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona SC hasta finales la de temporada 2026. Su valor de mercado es de 700 mil dólares, sin embargo, el ‘Ídolo’ solo lo dejaría ir a cambio de más de 1.5 millones de dólares o más. Son horas claves para decidir su futuro.

