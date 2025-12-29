Mientras Kendry Páez se fue a Emiratos Árabes, William Pacho pasa sus vacaciones en este lugar

Kendry Páez nuevamente protagonizó una gran polémica en Francia, donde se reveló no gustaba en Francia su “estilo de vida”. Poco tiempo después de dicha controversia, el jugador ecuatoriano apareció de vacaciones en Emiratos Árabes, y ahora incluso lo comparan con William Pacho.

Páez mostró varias fotografías de cómo disfrutaba de sus vacaciones de final de año, al igual que otros jugadores ecuatorianos. No obstante, el contexto en el que se encuentra el ecuatoriano hace que todas las críticas a lo que haga aumenten.

Ahora la gran comparativa es con William Pacho. El mejor central del mundo, que también juega en la Liga de Francia, fue visto en las playas de su natal Esmeraldas y en Ecuador de vacaciones. De ahí que, existan cuestionamientos hacía cómo cada uno está llevando su carrera.

Para Kendry Páez no es la primera polémica, ya que el jugador ecuatoriano no ha salido de este círculo de controversias desde que estaba en Ecuador. Se esperaba que sus primeros meses en Europa puedan cambiar en algo la dinámica que llevaba, pero no fue así.

Pacho estuvo de vacaciones en Esmeraldas. (Foto: @Teradeportes)

Kendry Páez necesita darle la vuelta a este mal momento, o el ecuatoriano terminará “expuesto” a una posible decisión que implique su salida del Estrasburgo, para llegar a otro equipo, o que Chelsea analice seriamente una posible venta.

Publicidad

Publicidad

Kendry estuvo de vacaciones en Emiratos Árabes. (Foto: @MrOFFSIDER)

ver también Revelan el futuro de Octavio Rivero en Barcelona SC: ¿Se va o se queda?

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Kendry Páez apenas ha podido jugar un total de 17 partidos entre todas las competencias. Con lo cual, el volante ecuatoriano apenas ha completado en cancha más de 705 minutos. El tricolor solo lleva 1 gol en toda la temporada.

¿Qué valor de mercado tiene Kendry Páez?

Actualmente, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Chelsea lo compró como una de las grandes joyas de Ecuador. Por lo cual, el equipo de la Premier League y campeón del mundo le hizo un contrato hasta finales de 2033.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cómo pasarías tú tus vacaciones? ¿Cómo pasarías tú tus vacaciones? Ya votaron 0 personas

En síntesis: