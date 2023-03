Una única jornada, eso es lo que resta en la temporada inaugural de la Kings League, antes de definir a los ocho equipos que pasarán a los Playoffs en búsqueda del Final Four del Camp Nou y quedar en la historia como los primeros ganadores de esta liga que ha capturado a millones de fanáticos.

Hay equipos que llegan a esta última fecha sin chances, como Rayo de Barcelona y Jijantes FC, otros que lo hacen ya clasificados, como es el caso de Saiyans y Ultimate Móstoles. Eso nos deja con ocho equipos pugnando por los seis lugares restantes en los Playoffs.

Si miramos la tabla, PIO FC es el equipo más complicado, puesto que llega con apenas cuatro victorias a la última jornada, y el resto de los equipos peleando por los Playoffs tienen al menos cinco. Ante esta situación tan cuesta arriba, aún hay algunas posibilidades para que los de Rivers logren avanzar y te contamos qué tiene que pasar para que eso suceda:

¿Cómo clasifica PIO FC a los Playoffs de la Kings League?

• Debe ganar su partido ante Aniquiladores FC.

• Pierden XBuyer Team o 1K FC o El Barrio*

* El Barrio es el único equipo con una diferencia de gol superior a la de PIO FC, con nueve goles de ventaja. A raíz de ello, PIO debería convertir los goles suficientes que, combinados con la diferencia de gol en contra que reciba El Barrio si pierde, le permitan tener una mejor diferencia de gol.

No obstante, PIO FC necesita la victoria contra Aniquiladores, de no hacerlo quedará eliminado. Esto no será algo sencillo, ya que Aniquiladores es el equipo con peor diferencia de gol de los que tienen cinco victorias, por lo que también está prácticamente obligado a ganar el partido para clasificar a Playoffs.

Además, si XBuyer Team vence a Saiyans, 1K FC a Ultimate Móstoles y El Barrio a Porcinos FC, la victoria ante Aniquiladores no será suficiente para PIO FC. Lo bueno para PIO es que sabrá esto antes de jugar su partido, ya que será el último de la jornada.

Partidos de la Jornada 11 de la Kings League

• Jijantes FC vs. Los Troncos

• 1K vs. Ultimate Móstoles

• Porcinos FC vs. El Barrio

• Xbuyer Team vs. Saiyans FC

• Rayo de Barcelona vs . Kunisports

• Pio FC vs. Aniquiladores