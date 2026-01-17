Hinchas de un grande de Colombia piden el fichaje Ricardo Adé, titular de Liga de Quito

Ricardo Adé es una de las grandes figuras de Liga de Quito y un referente en todos los aspectos para los ‘Albos‘. Sin embargo, el jugador haitiano ahora aparece como opción para un grande de Colombia. Sus mismos aficionados piden el fichaje.

El nombre de Ricardo Adé empezó a sonar fuerte entre los hinchas de Millonarios de Colombia. El central haitiano y capitán con Liga de Quito tiene contrato hasta 2027 y es del gusto de muchos hinchas que lo piden en Colombia para que juegue en uno de los más grandes del país.

“Ricardo Ade sería tremendo. Es difícil porque es de los capos de Liga de quito y va al mundial. Pero sería un bombazo”. “Muy bueno, pero difícil que lo suelten creería“. “Brutal ojalá pudiese llegar”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas sobre la chance de que Adé refuerce a Millonarios.

El haitiano es un jugador insignia de Liga de Quito, sin embargo, en este mismo mercado y hace pocas horas se demostró que esos jugadores pueden salir. Lisandro Alzugaray se marchó de LDU para irse a Universitario, porque la propuesta económica era mejor.

Ricardo Adé es titular y figura en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Adé es uno de los centrales mejores pagados de Ecuador y de Liga de Quito, sin embargo, Millonarios o cualquier otro grande de Colombia podría mejorar ese salario. El haitiano también jugará el Mundial en esta temporada y para él llegar con ritmo es clave, y los minutos se los aseguraría Liga de Quito.

El valor de mercado de Ricardo Adé

Ricardo Adé cumplirá 36 años en esta temporada, en el próximo mes de mayo. El haitiano actualmente tiene un valor de mercado de 300 mil dólares. Tiene contrato en Ecuador hasta finales de 2027, por lo cual, su salida de la LigaPro se ve casi imposible.

