El volante colombiano Jefferson Lerma sería el siguiente jugador nacional en cambiar de equipo en Europa. El seleccionado nacional está en planes de un histórico del viejo continente.

El Galatasaray de Turquía busca un nuevo volante central y tienen al volante del Crystal Palace como una de las prioridades. Su fichaje rondaría los 30 millones de euros, cifra que el equipo naranja pagaría.

Jefferson Lerma, al igual que su compatriota Daniel Muñoz, ha sido uno de los pilares del equipo inglés desde su llegada, siendo campeón de los dos trofeos que tiene el equipo en su historia.

Además del Galatasaray, a Jefferson Lerma esta misma temporada lo sondearon desde la propia Premier League. El Manchester United busca un relevo para el brasileño Casemiro.

Lerma cumpió su tercera temporada en el Crystal Palace y se acerca a los 100 partidos con el equipo. Ganó la FA Cup y la Community Shield contra Liverpool y Manchester City.

Los clubes en los que ha estado Jefferson Lerma

Jefferson Lerma ha jugado en dos equipos de Inglaterra, antes del Palace estuvo en el AFC Bournemouth y antes en el Levante UD de España.

