Senegal y Marruecos, clasificados al Mundial 2026, podrían recibir sanciones de la FIFA por los incidentes en la Copa Africana

La Final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal tomó una repercusión mayor a la esperada por los hechos ocurridos que generaron un estupor generalizado. Principalmente, con los incidentes en la previa, en el durante y el post partido, y por la actitud de Pape Thiaw, (DT de Senegal) por retirar a sus jugadores tras la sanción del penal que, casi 10 minutos más tarde, Brahim Díaz le entregó en las manos al guardameta Édouard Mendy.

Al respecto de cada uno de estos episodios, el que se refirió fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mediante su cuenta oficial de Instagram: ”Desafortunadamente, fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos “simpatizantes”, así como de algunos jugadores senegaleses y miembros del personal técnico. Es inaceptable abandonar el campo de juego de esta manera, e igualmente, la violencia no puede tolerarse en nuestro deporte, simplemente no es correcto”.

En esa misma línea, el mandamás del organismo que regula el fútbol global apuntó: ”Siempre debemos respetar las decisiones tomadas por los funcionarios del partido dentro y fuera del campo de juego. Los equipos deben competir en el campo y dentro de las Leyes del Partido, porque cualquier cosa menos pone en riesgo la esencia misma del fútbol”.

Y sentenció: ”También es responsabilidad de equipos y jugadores actuar con responsabilidad y dar el ejemplo adecuado para los aficionados en los estadios y millones de personas que lo ven alrededor del mundo. Las feas escenas presenciadas hoy deben ser condenadas y nunca repetidas. Reiteré que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios correspondientes de la CAF tomen las medidas adecuadas”.

El comunicado de Gianni Infantino en su cuenta de Instagram sobre la Final de la Copa Africana de Naciones.

Tras esta notificación, queda claro que Senegal y Marruecos se exponen a duras sanciones, teniendo en cuenta que ambos ya están clasificados para la Copa del Mundo 2026. El elenco campeón conforma el Grupo I junto a Francia, Noruega y Repechaje FIFA B (Bolivia, Surinam o Irak) y el subcampeón compone el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.

Publicidad

Publicidad

La Confederación Africana de Fútbol advierte sanciones tras los hechos durante la Final entre Marruecos y Senegal

ver también Pape Thiaw, DT de Senegal: ”Si Marruecos quiere organizar el Mundial esto no puede pasar”

ver también Secuencia surrealista en la Copa Africana: Yehvann Diouf, portero suplente, a los empujones con los recogepelotas

Por su parte, la CAF expresó que ”condena el comportamiento inaceptable de jugadores y árbitros durante la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal” y advirtió que está estudiando cada episodio para aplicar sanciones a los implicados: ”La Confederación Africana de Fútbol (“CAF”) condena el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal en Rabat”.

Y continuó: ”La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado que se produzca durante los partidos, especialmente aquel dirigido contra el equipo arbitral o los organizadores del partido. La CAF está revisando todas las imágenes y remitirá el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas correspondientes contra los culpables”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Gianni Infantino condenó en Instagram los incidentes y el abandono del campo de Senegal.

FIFA exigió a la CAF sanciones disciplinarias para Senegal y Marruecos tras la Final.

Senegal competirá en el Grupo I del Mundial 2026 contra Francia y Noruega.