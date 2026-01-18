Es tendencia:
Atlético Nacional presentó a Eduard Bello y se conoce la fortuna que ganará

Eduard Bello es nuevo refuerzo de Atlético Nacional de Colombia y dan a conocer el salario que el 'Verdolaga' le pagará.

Por Gustavo Dávila

El salario que tendrá Eduard Bello en Atlético Nacional Foto: Gemini IA
Mientras siguen los rumores de un posible interés de James Rodríguez, Atlético Nacional de Medellín presentó a Eduard Bello. El volante venezolano salió barato en tema de costo de fichaje pero igual cobrará un salario alto.

Según medios de Ecuador, Eduard Bello cobrará cerca de 30 mil dólares al mes en el club ‘Verdolaga’, Esto representa casi el doble de lo que ganaba en U. Católica.

Atlético Nacional hizo un buen negocio con el venezolano ya que pagó solo 200 mil dólares al Barcelona de Guayaquil por el volante. En principio su costo de fichaje rondaba el millón de dólares.

Su salida del fútbol chileno no se dio por rendimiento ya que Católica quería renovarlo como prioridad, sin embargo los amarillos no aceptaron la oferta de préstamo y apareció Atlético Nacional.

Con la llegada de Bello, es poco probable que el campeón de la Copa Colombia vaya por James Rodríguez ya que ambos son volantes creativos, salvo que uno acepte ser suplente.

Los clubes de Eduard Bello en su carrera

Esta es la primera experiencia en Colombia de Eduard Bello, tras haber jugado en Chile, México, y Ecuador. No ha sido campeón aún en su carrera.

Eduard Bello también es seleccionado nacional de Venezuela. Foto: Getty.

En resumen

  • Eduard Bello fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club Atlético Nacional de Medellín.
  • El volante venezolano percibirá un salario mensual aproximado de 30 mil dólares en Colombia.
  • Atlético Nacional pagó 200 mil dólares al Barcelona de Guayaquil por el fichaje de Bello.
