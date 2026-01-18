Mientras siguen los rumores de un posible interés de James Rodríguez, Atlético Nacional de Medellín presentó a Eduard Bello. El volante venezolano salió barato en tema de costo de fichaje pero igual cobrará un salario alto.

Según medios de Ecuador, Eduard Bello cobrará cerca de 30 mil dólares al mes en el club ‘Verdolaga’, Esto representa casi el doble de lo que ganaba en U. Católica.

Atlético Nacional hizo un buen negocio con el venezolano ya que pagó solo 200 mil dólares al Barcelona de Guayaquil por el volante. En principio su costo de fichaje rondaba el millón de dólares.

Su salida del fútbol chileno no se dio por rendimiento ya que Católica quería renovarlo como prioridad, sin embargo los amarillos no aceptaron la oferta de préstamo y apareció Atlético Nacional.

Con la llegada de Bello, es poco probable que el campeón de la Copa Colombia vaya por James Rodríguez ya que ambos son volantes creativos, salvo que uno acepte ser suplente.

Los clubes de Eduard Bello en su carrera

Esta es la primera experiencia en Colombia de Eduard Bello, tras haber jugado en Chile, México, y Ecuador. No ha sido campeón aún en su carrera.

Eduard Bello también es seleccionado nacional de Venezuela. Foto: Getty.

