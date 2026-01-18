El Chelsea no tiene decidido mantener a Liam Rosenior como su entrenador tras la salida de Enzo Maresca y mientras buscan a un DT de mayor jerarquía si el equipo no levanta, hay otras preocupaciones. Desde el club adelantan que podría haber salidas importantes, entre ellas las de Moisés Caicedo.

Jon Obi Mikel, uno de los históricos del Chelsea, señaló que ante la inestabilidad deportiva y de entrenadores: “Jugadores como Moisés Caicedo y Enzo Fernández estarían pensando en dejar el equipo por esta falta de estabilidad”.

“Fernández es campeón del Mundo y Moisés Caicedo es uno de los jugadores de elite mundial, no van a esperar cinco años para ganar la Premier League y Champions League”, continuó.

El Chelsea no ha levantado el funcionamiento de forma esperada y poco a poco se aleja de los puestos estelares de la Premier. Caicedo tiene contrato vigente con el Chelsea hasta el 2031.

El precio de salida del jugador rondaría los 150 millones de euros, y el club no quiere desprenderse del ecuatoriano o del argentino, pero ante la falta de un proyecto ganador podrían buscar nuevos rumbos.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo alcanzó un valor histórico en toda su carrera, ya que el ecuatoriano tiene un precio de 110 millones, de acuerdo al análisis de Transfermark. Ahora mismo es el jugador de la Selección de Ecuador más caro de todo el once titular.

Moisés Caicedo – Chelsea, campeón Conference League, Foto: Getty

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

