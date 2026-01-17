Mientras en la MLS ganaría 8 millones al año, Atlético Nacional le pagaría esto a James Rodríguez

James Rodríguez sigue sin equipo a menos de 6 meses para el comienzo del Mundial 2026. Los aficionados se empiezan a desesperar porque el capitán de la Selección Colombia aún no se ubica en un nuevo club. No obstante, ahora aparece una posibilidad de jugar en Colombia.

Resulta que en Colombia, Atlético Nacional, por su fuerza económica, estaría muy cerca de hacer una oferta por James Rodríguez. El colombiano también interesa a la MLS, donde ganaría un importante salario, el cual superaría los 8 millones por año si llega a un club de esta Liga.

En la MLS, James Rodríguez entró en planes de equipos como Austin FC y Orlando City. Las próximas horas serían claves para este fichaje. Sin embargo, en Colombia, Atlético Nacional, se animaría a hacerle una oferta con un salario superior a los 3 millones de dólares por temporada.

Actualmente, el mejor pagado de Atlético Nacional sería David Ospina con un salario cercano a los 3 millones de dólares por temporada. Este sería el mismo sueldo y un poco superior que le ofrecerían a James Rodríguez para regresar a jugar en su país.

James Rodríguez terminó su contrato con León a finales de 2025 y no ha encontrado un nuevo equipo para seguir su carrera. El 10 colombiano se encamina a jugar su último Mundial con ‘La Sele’ y necesita llegar con ritmo para este torneo.

Publicidad

Publicidad

Todas las ofertas que tendría James Rodríguez

ver también ¿Lo convoca Lorenzo? Hinchas piden a este jugador en el Mundial 2026 con Colombia: “Lo llevo por James”

No solo habría la oferta de Atlético Nacional por James Rodríguez, sino que el 10 interesa a equipos como Austin FC, Portland, Orlando City en la MLS. También se habló de la posibilidad de que para el jugador colombiano haya una oferta desde Argentina.

El calendario oficial de Colombia en el Mundial 2026

James Rodríguez necesita llegar con ritmo con Colombia para jugar estos partidos en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia 17/06 (21H00)

Colombia vs Repechaje FIFA 23/06 (21H00)

Colombia vs Portugal 27/06 (18H30)

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Dónde debería jugar James Rodríguez? ¿Dónde debería jugar James Rodríguez? Ya votaron 0 personas

En resumen: