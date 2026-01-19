¡Escándalo! Golpes entre periodistas durante la Final de la Copa Africana de Naciones

A medida que pasan las horas trascienden más y más detalles de conflictos suscitados en el marco de lo que fue la Final de la Copa Africana de Naciones 2025/2026, disputada entre Marruecos (anfitrión) y Senegal (ganador del encuentro por un marcador de 1 a 0 gracias al tanto convertido por Pape Gueye en el cuarto minuto del primer tiempo suplementario).

A vista de todo el mundo estuvo la actitud de los futbolistas de Senegal que se retiraron del campo de juego (por pedido de su entrenador Pape Thiaw) cuando Jean-Jacques Ngambo Ndala -a instancias del VAR- sancionó penalti un leve agarrón en el área a Brahim Díaz, luego de también haber anulado un gol de cabeza en la otro área, por una secuencia que fue considerada como infracción a Achraf Hakimi y que también dejó dudas.

En concreto, el mediocampista del Real Madrid se hizo cargo y decidió picar el balón, pensando que de esa manera iba a asegurar el tanto que inclinaría el tanteador a favor de Marruecos. Sin embargo, el portero Édouard Mendy fue sumamente intuitivo y embolsó el esférico, fulminando así el peligro para su valla y manteniendo con vida a Senegal.

Fue en ese momento que, en otro sector del Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, se desató otro foco de conflicto. Más precisamente en el área de los pupitres de prensa, donde se creería que deberían desarrollarse las tareas con total normalidad y sin ningún encono. Pero en el contexto de la Copa Africana de Naciones, todo es posible.

Resulta que un periodista senegalés celebró la oportunidad malograda por Brahim Díaz, lo que desató la reacción de sus colegas marroquíes que lo increparon inmediatamente. Incluso, algunos presentes reportan que hubo intercambios de golpes, algo que puede ser absolutamente factible al verse algunas imágenes que recorren las redes sociales.

En otra zona del Estadio, la seguridad intentaba que los aficionados senegaleses no invadieran el campo de juego

Ya con los jugadores de Senegal en el campo de juego y con el penalti a punto de ejecutarse, los aficionados senegaleses se empezaron a enfrentar con los efectivos de seguridad. Aparentemente, el plan era invadir el campo de juego si Brahim Díaz llegaba a anotar el 1 a 0. No obstante, al fallar su disparo, la contienda se enfrió automáticamente.

De igual modo, en las filmaciones también se comprobó que hubo hinchas detenidos.