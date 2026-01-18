Sorpresa total: Arturo Mina volvería a LigaPro

Es tendencia:
Arturo Mina reapareció y regresaría a LigaPro para el 2026

El defensor ecuatoriano Arturo Mina sería la sorprea de uno de los equipos de LigaPro para la temporada 2026 tras dos años.

Por Gustavo Dávila

El mercado de pases 2026 de la LigaPro podría tener una de las sorpresas de los últimos años. El defensor ecuatoriano Arturo Mina tiene opciones de regresar al país luego de casi diez años de su salida.

Según el portal Info Azul, Arturo Mina tiene opciones de ser nuevo jugador de Emelec para el próximo año. El jugador fue ofrecido a la directiva y tendría disposición de ajustarse al presupuesto del club.

Arturo Mina lleva dos años sin jugar tras haber dejado el Palmaflor de la primera división de Bolivia. El ecuatoriano de 35 años podría tener un regreso al torneo local tras dejar Independiente del Valle en el 2016.

Desde su salida de Independiente, Arturo Mina pasó por River de Argentina así como por varios clubes de Europa. Dónde más tuvo regularidad fue en el Yeni Malatyaspor de Turquía, dónde estuvo tres años.

En Bolivia jugó apenas 25 partidos, pero no fue renovado y tras dos años sin equipo su entorno lo ofreció a Emelec. Los azules buscan un zaguero central tras la salida de Diogo Baguí y la posible venta de Luis Fernando León.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

Arturo Mina – River Plate 2016.

En resumen

  • Arturo Mina fue ofrecido a la directiva de Emelec para la temporada 2026.
  • El defensor de 35 años suma dos años sin jugar tras salir de Palmaflor.
  • Emelec mantiene deudas por 50 mil dólares con exjugadores y parte del cuerpo técnico
gustavo dávila
Gustavo Dávila
