Kendry Páez

El único equipo que quiere fichar a Kendry Páez tras sus polémicas

Kendry Páez alguna vez sonó para los gigantes de Europa pero ahora solo hay un modesto equipo inglés interesado en el ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

Revelan el único equipo que quiere fichar a Kendry Páez tras sus polémicas Foto: Racing

La carrera de Kendry Páez podría tener un punto de inflexión este 2026 y es que el volante ecuatoriano dejará Racing de Estrasburgo por decisión del Chelsea, pero su destino sería un equipo con menos historia.

El Milwall del Championship es por el momento el único equipo interesado en contar con el seleccionado ecuatoriano. El Chelsea lo ofreció al Ipswich Town pero fue rechazado por el equipo.

En su momento, los gigantes de Europa se pelearon por Páez ofertando más de 10 millones de dólares para fichar al volante de 18 años, hoy parece que seguirá su carrera en el Championship.

El Chelsea no solo lo cederá a un club de Inglaterra para un monitoreo deportivo más fácil, también tomarán medidas radicales por su comportamiento como ponerle a un tutor.

Chelsea pagó 18 millones de dólares por un contrato de cinco temporadas con Kendry, por lo que los de Londres quieren asegurar que su inversión no se diluya en una temporada.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos.

Kendry Páez ha tenido más minutos en la Selección de Ecuador. Foto: Getty

En resumen

  • Kendry Páez dejará el Racing de Estrasburgo para jugar posiblemente en el Milwall de Inglaterra.
  • Chelsea pagó 18 millones de dólares por el contrato de cinco temporadas del volante ecuatoriano.
  • El club londinense asignará un tutor a Páez para controlar su comportamiento y desarrollo deportivo.
Gustavo Dávila
