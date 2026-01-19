El tenso momento de Walid Regragui con la prensa marroquí tras perder la Copa Africana

La Final de la Copa Africana de Naciones dejó bastante tela para cortar. Hubo demasiados episodios que merecen su atención específica. Incluso, luego del partido en el que Senegal, en medio de reiteradas polémicas, derrotó 1 a 0 a Marruecos en Rabat (con un gol de Pape Gueye en los primeros minutos del primer tiempo suplementario).

Como por ejemplo, la rueda de prensa de Walid Regragui, estratega del conjunto que hizo de local y que fue señalado, por el resto de los combinados del continente, por contar con el favoritismo del arbitraje por el hecho de ser el anfitrión. Bajo este clima caldeado y lleno de especulaciones por lo que fue la derrota, se expuso en una conferencia en la que lo estaban esperando propios y extraños.

Y es más, el dardo con más veneno lo recibió de un periodista marroquí que directamente le preguntó a Walid Regragui si pensaba presentar la renuncia en la misma noche del domingo 18 de enero en las primeras horas de este lunes 19. Claramente, la pregunta, con bastante carga de opinión, generó el rechazo del entrenador.

”Eso no es una pregunta… ¿De qué periódico eres?”, replicó Regragui, sin pensar que rápidamente otros periodistas se plantarían frente a su reacción. ”Él tiene el derecho. Él tiene el derecho a hacer la pregunta”, se escuchó a través de uno de los micrófonos del auditorio del estadio de Rabat, pero el flamante subcampeón africano se negó a contestar.

Clima enrarecido con Walid Regragui de cara a la Copa del Mundo 2026

La prensa marroquí ya había señalado a Walid Regragui luego del empate 1 a 1 con Malí en la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Africana de Naciones, por lo que está claro que no cuenta con el respaldo total, por lo menos de los periodistas, para continuar en el cargo de entrenador de la Selección de Marruecos.

Con este ambiente, Regragui, de momento, encarará los preparativos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado africano comparte el Grupo C con Brasil (lo enfrentará el 13 de junio en el MetLife de Nueva Jersey), Escocia (el 19 del mismo mes en el Gillette Stadium de Foxborough) y Haití (el 24 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta).

