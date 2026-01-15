Bayern Múnich va por el mejor jugador de Manchester United de los últimos 13 años

Por el sur de Alemania Bayern Múnich ha consolidado uno de los mejores proyectos de la vigente temporada en Europa, pero siempre hay tiempo para reforzarse y pensar en el futuro. Y si no que se lo digan a una directiva de Manchester United que en plena crisis, con cambio de entrenador incluido, podría perder a su máxima figura a manos del equipo de Luis Díaz. Por el Reino Unido señalan que más pronto que tarde habrá charlas oficiales.

En TalkSPORT se apunta concretamente contra la figura del volante portugués de 31 años Bruno Fernandes. Hablamos seguramente del mejor fichaje realizado por Manchester United en la era post Sir Alex Ferguson. Pero también del primer capitán de una plantilla en horas bajas tras la salida de Rubén Amorín. Michael Carrick ya ha tomado las riendas de un equipo donde se prevé una revolución para el verano y donde ni mucho menos las sensaciones pasan por entender que el centrocampista luso querrá continuar bajo cualquier costo en la entidad.

Recordemos que Bruno Fernandes viene de rechazar a lo largo de los últimos meses una propuesta de Arabia Saudita por valor de 100 millones de euros. Al-Hilal fue el interesado en aquel momento en quedarse con los servicios de un futbolista absolutamente categórico en la Premier League de Inglaterra para un gigante en horas bajas. Ahora los focos de la prensa inglesa pasan por un Bayern Múnich que cada vez ficha más desde las islas y dónde por supuesto intentaría aprovechar la dramática situación de los Diablos Rojos para quedarse con uno de sus mejores jugadores de la última década.

310 partidos, 103 goles y 95 asistencias. Es lo que suma el portugués Bruno Fernandes desde su llegada a Manchester United a manos de Sporting Lisboa. Un jugador que ha sobrevivido a los constantes cambios de entrenador y crisis dentro una entidad que desde el año 2013 no levanta títulos de Premier League. Las especulaciones de los medios ingleses hablan de un verano del año 2026 donde se podría dar un divorcio entre la principal cara deportiva del club y una directiva donde ni mucho menos se le ha podido rodear de manera positiva para aprovechar sus registros.

Bruno Fernandes, relacionado con Bayern Munich en Europa: GETY

Como decíamos, no es la primera vez que Bayern Múnich pone sus ojos en la Premier League de Inglaterra. A la llegada de nombres a corto plazo como Harry Kane Luis Díaz, se le suman otros fichajes que de la talla de Eric Dier o Michael Olise muestran de manera tajante cómo desde el máximo ganador de la historia de la Bundesliga gusta cada vez más incorporar desde la mejor Liga del mundo. Bruno Fernandes, el nombre del día en Old Trafford y Allianz Arena.

Histórico: Bayern igualó el mejor legado de Guardiola

La victoria por 3 a 1 en las últimas horas ante a Koln hace que el equipo de Vicent Kompany sentenció un nuevo récord en la historia de la Bundesliga. Los bávaros terminaron la primera ronda del certamen con un total de 47 puntos, 66 goles a favor y apenas han sufrido 13. Se iguala la cantidad de unidades sumadas por aquella plantilla que de la mano de Pep Guardiola en la temporada 2013/2014, era dueña del récord.

Eso sí, Guardiola en esas fechas ‘solo’ sumó un balance de goles de +35 por los +53 del equipo de Kompany. Queda mucha temporada y que nadie lo dude, pero hasta la fecha no existe proyecto con mejor rendimiento en Europa que el que ha demostrado este Bayern Múnich que con Luis Diaz al frente, sigue soñando por todos los títulos.

