Lista con todas las canciones de los vehículos de Fortnite

Como saben, Epic Games finalmente introdujo los autos a Fortnite , y hay cuatro tipos de vehículos diferentes en el juego ahora mismo, y dentro de los vehículos nos encontramos con radios donde se puede escuchar música de actualidad mientras pasamos por encima a todo el mundo con ellos.

Y aquí te traemos una lista con todas las canciones que puedes escuchar en la radio del juego, y todas ellas se encuentran entre las más reconocidas de la actualidad.

Here's all the songs on the Power Play Radio station pic.twitter.com/94DLW02QsH — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) August 5, 2020

Blinding Lights >>> The Weeknd

Don't Start Now >>> Dua Lipa

Shape of You >>> Ed Sheeran

Sour Candy >>> Lady Gaga, BLACKPINK

Stuck with U >>> Ariana Grande, Justin Bieber

Be Kind >>> Marshmello, Halsey

New Rules >>> Dua Lipa

Heartless >>> The Weeknd

Here With Me >>> Marshmello, CHVRCHES

Rain On Me >>> Lady Gaga, Ariana Grande

I Don't Care >>> Ed Sheeran, Justin Bieber

Never Seen The Rain >>> Tones and I

FRIENDS >>> Mashmello, Anne Marie

Hey Look Ma, I Made It >>> Panic at the Disco!

In Your Eyes >>> The Weeknd

Dance Monkey >>> Tones and I

Boy With Luv >>> BTS, Hasley

High Hopes >>> Panic at the Disco!

Gangnam Style >>> PSY

Estas son, por el momento, las canciones disponibles en Fortnite al ingresar a los vehículos, aunque seguramente se irán reemplazando o añadiendo nuevas canciones con el paso de los días.

Lee También