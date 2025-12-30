A pocos meses de la Copa Mundial 2026, finalmente la FIFA reconoció que le está dando lugar a lo que planteó su jefe de desarrollo global, Arsène Wenger. Hace ya un tiempo, el exentrenador del Arsenal y Mónaco, entre otros, expuso que, para agilizar el juego y aumentar las chances en la cantidad de goles por partido, había que hacer unos ajustes en la ley del offside.

En concreto, lo que propuso Wenger es que el jugador en posición de ataque esté habilitado siempre que cualquier parte de su cuerpo (con la que pueda marcar un gol lícitamente) esté en línea con el último jugador en posición defensiva (sin contar el arquero o el jugador que esté custodiando el arco en su lugar), aunque el resto de su cuerpo esté adelantado.

Esto significa que el fuera de juego solo se señalaría si existe una separación total y evidente —lo que se denomina “luz de por medio”— entre el delantero y el defensa, todo en pos de eliminar, de esta manera, las polémicas por fuera de juego milimétrico de hombros o rodillas y otorgando una ventaja significativa al juego ofensivo.

“Hace años, introdujimos el VAR para que el fútbol fuera más justo, para dar al árbitro la oportunidad de corregir un error que millones de personas, en casa o incluso en el estadio, podrían haber visto”, expresó Gianni Infantino en el World Sport Summit que se está llevando a cabo en la ciudad de Dubai, como introducción a la idea de aplicar la nueva ley.

En esa misma línea, el mandamás de la FIFA, agregó: “Seguimos mejorando el VAR con tecnología cada vez más avanzada para ayudar a los árbitros a tomar la decisión correcta. Seguimos examinando las reglas, preguntándonos cómo podemos hacer que el juego sea más ofensivo, más atractivo. Consideremos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y que exige que el atacante se sitúe detrás del defensor, en línea con él: quizás en el futuro tenga que estar completamente por delante para estar fuera de juego”.

Asimismo, advirtió que se está analizando reducir los espacios en los que se detiene la acción para las correspondientes revisiones: “Pero también estamos evaluando medidas para evitar pérdidas de tiempo. Es importante que el juego fluya con fluidez, por lo que las interrupciones deben minimizarse”.

Publicidad

Publicidad

¿La nueva ley del offside se aplicará en la Copa del Mundo 2026?

ver también Sede del Mundial 2038: la potencia que quiere arrebatarle el sueño a Colombia

ver también Globe Soccer: Karim Benzema y Roberto Firmino despuntan la polémica por el premio de Cristiano Ronaldo

De momento, Gianni Infantino solo contó que tratará internamente la nueva ley del offside. Como toda regla, debe pasar por la IFAB -integrada por la FIFA y por las 4 Asociaciones Británicas Históricas: Inglaterra (FA), Escocia (SFA), Gales (FAW) e Irlanda del Norte (IFA)- en donde será sometida a una evaluación profunda y posterior votación para su aprobación o no. En caso de que haya luz verde, la FIFA definirá si aplica esta modificación en la Copa de Mundo 2026.