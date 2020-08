Por fin: Age of Empires 3 ya tiene su fecha oficial de lanzamiento

En octubre, Age of Empires 3 podrá unirse a sus predecesores para pavonearse con una actualización de 4K, arte rehecho y una nueva interfaz de usuario. Ahora ya no tiene que esconderse de la vergüenza.

Age of Empires 3: Definitive Edition es un poco más que una remasterización de 4K. Esta vez no hay campañas nuevas, a diferencia de la Edición Definitiva anterior, pero aún podrás jugar con las nuevas civilizaciones sueca e inca. También se han incluido una serie de batallas históricas, junto con los desafíos de Art of War que le enseñarán cómo familiarizarse con el RTS.

También se ha actualizado a las civilizaciones existentes, específicamente a las de los nativos americanos. Es la naturaleza de los juegos de estrategia reducir las civilizaciones a algunos elementos esenciales, pero esto a menudo las lleva a convertirse en caricaturas, por lo que el desarrollador World's Edge aparentemente ha contratado consultores para ayudarlos a capturar la historia y la cultura de las personas que representa. Espere más detalles sobre los cambios más cerca del lanzamiento de Age of Empires 3.

