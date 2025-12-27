La temporada 2025 no fue la mejor para Emelec, y aunque tampoco fue la peor, el club está decidido a cambiar toda su plantilla para 2026. El equipo eléctrico se quedó sin nada en esta temporada, por lo cual, son varios los jugadores que dejarían el plantel para 2026.

Algunas salidas se dan por decisión de los jugadores, por las deudas que el club tiene con ellos, y otras porque terminan contrato y la directiva ya no los quiere en el plantel. En estas salidas se engloban la de jugadores como Luis Fernando León o Pedro Ortiz que ya se cansaron de la actual dinámica del club.

Por otro lado, hay otros jugadores como Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli, Washington Corozo, Maicon Solis, Roberto Garces, Jostin Cuero, Jackson Rodríguez, y otros terminan contrato en este 2025, y el club no los ha renovado para 1 año más.

Aunque son varios los jugadores que dejarán Emelec, los aficionados no se muestran preocupados por el éxodo de jugadores. Ya que varios de estos elementos, ni siquiera jugaron muchos minutos en la temporada o marcaron una diferencia en cancha.

Emelec tendría varias salidas para 2026. (Foto: Imago)

Por otro lado, la directiva de Emelec debe asegurarse de cerrar de la mejor manera estas salidas. Porque si estos jugadores se van y no les pagan el dinero que les correspondía, se pueden venir varias demandas en FEF y FIFA que llevarían a otras sanciones.

Las salidas ya confirmadas de Emelec para 2026

De momento, Emelec solo tiene 3 salidas confirmadas para la plantilla de 2026. Se fueron Christian Cueva y Alfonso Barco, ambos peruanos regresaron a su país. Mientras que, el otro que ya oficializó no seguirá en Emelec es el venezolano Alexander González.

Los jugadores que quiere fichar Emelec

Por otro lado, sorprende que Emelec busque para la siguiente temporada a jugadores como Radamel Falcao o que ya tenga cerrado a Miller Bolaños, en medio de una situación económica deplorable. En las últimas horas también sonó con fuerza Diego Crego.

