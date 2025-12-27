Radamel Falcao muy cerca de ser jugador de Emelec: ¿Qué falta para su fichaje?

Radamel Falcao tiene 39 años de edad y quiere seguir jugando al fútbol, tras su paso por Millonarios en Colombia. El goleador colombiano fue ofrecido a Emelec, y contra todo pronóstico, la negociación estaría avanzando para darse este histórico fichaje.

Diferentes informaciones de Ecuador y Colombia coinciden en que Radamel Falcao se acerca a Emelec. De acuerdo, a la información de César Londoño, el ‘Tigre’ interesa y mucho al ‘Bombillo’ que ya incluso hicieron consultas para tratar su fichaje.

Por otro lado, desde Ecuador en KCH Radio, revelan que fue el entorno de Falcao el que acercó a Emelec la posibilidad de este fichaje. Por lo cual, lo más probable es que la contratación sea fluida, siempre y cuando, el club pueda cumplir con las “exigencias” del colombiano.

Emelec actualmente vive un “calvario” a nivel económico con las sanciones de FIFA y con los meses que le debe a varios jugadores. Asimismo, el club tendría retenido varios montos de dinero por incumplimientos de acuerdos y deudas con otro tipo de acreedores.

Radamel Falcao está cerca del retiro. (Foto: GettyImages)

Emelec ya demostró que puede negociar con una de estas figuras, como ya lo hizo con Christian Cueva. Sin embargo, ahora mismo el problema no parece ser que lleguen los jugadores, sino que cuando estén en el ‘Bombillo’ se les pueda cumplir y pagar el dinero.

Las estadísticas de Falcao en esta temporada

Falcao estuvo en Millonarios durante el primer semestre de 2025. En ese tiempo, el ‘Tigre’ pudo jugar 13 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles en un poco más de 700 minutos. El ex jugador de River Plate, Atlético de Madrid, y otros, cumplirá 40 años en 2026.

Los problemas económicos de Emelec

Emelec debe meses de salario a sus jugadores, también tiene deudas con diferentes acreedores que le valieron más de 9 sanciones en FIFA. Asimismo, hay un dinero que debe recibir por derechos de televisión, el mismo que será retenido para descontar otras deudas que tiene. La situación es delicada, pero la dirigencia parece insistir en buscar el fichaje de Falcao.

