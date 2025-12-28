Sede del Mundial 2038: la potencia que quiere arrebatarle el sueño a Colombia

Estados Unidos, México y Canadá serán los países que albergarán los partidos correspondientes a la edición número 23 de la Copa del Mundo. Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos harán lo propio en 2030, escribiendo así un capítulo sin precedentes en la historia del certamen, puesto que será el primero que se llevará a cabo en tres continentes diferentes (América, Europa y África).

En tanto que en 2034, el trofeo más codiciado de planeta fútbol volverá a Medio Oriente. Luego del éxito que registró la FIFA en Qatar en 2022, ya certificó su confianza en Arabia Saudí, por lo que es muy posible que el campeonato vuelva a desarrollarse entre noviembre y diciembre, a causa de las altas temperaturas que azotan a esa zona del continente asiático durante los meses de mitad de año.

Por lo que con este panorama con súper antelación, que le permite a la entidad encabezada por Gianni Infantino trabajar con mayor margen principalmente en términos de logística, el Consejo de la FIFA ya empieza a recibir sondeos de presuntos candidatos para el ejemplar de la Copa de Mundo que se jugará en 2038, pues el plan es avanzar o tomar una decisión al respecto en diciembre del 2026.

Y en ese sentido, Alemania ya hizo llegar su interés. Si bien es cierto que desde Zurich tratan de rotar las confederaciones y la UEFA ya tendría su protagonismo en 2030 mediante la RFEF (España) y la FPF (Portugal), la infraestructura del país teutón, que ya recibió al certamen en 2006, hace que se presente como un candidato más que seductor para la FIFA.

Al respecto, la agencia DPA (Agencia Alemana de Prensa) advirtió que el presidente de la federación alemana, que fue reelegido recientemente para extender su mandato hasta 2029, piensa proponerse como una opción tanto para el 2038 o, en su defecto, para el 2042, sumándose así a otras que surgieron de trascendidos como China y la propuesta conjunta entre Nueva Zelanda y Australia.

El sueño de Colombia de ser sede del Mundial 2030 con motivo de la celebración de los 500 años de Bogotá

En Colombia ya se mencionó esta opción de sugerirse como sede de la Copa del Mundo en 2038, luego de su frustrado intento para el Mundial de 1986 que finalmente se desenvolvió en México. De hecho, Gustavo Bolívar, exsenador colombiano, deslizó esta posibilidad meses atrás en conversación con AS: “Me parece que ya estamos maduros para hacer un Campeonato Mundial; ya hicimos el juvenil, ahora viene el femenino y, yo estoy seguro, que no pasan diez años antes de que nos den una sede. En 2038, para los 500 años de Bogotá, vamos a tener que hacer un Mundial“.

En síntesis

Alemania presentó interés formal para organizar el Mundial de 2038 o el de 2042.

El Consejo de la FIFA planea definir la sede del certamen en diciembre de 2026.

Arabia Saudí ya fue confirmada por la FIFA como la sede oficial para el Mundial 2034.