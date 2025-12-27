Es tendencia:
Kendry Páez

Kendry Páez tiene problemas en Francia y esta sería la decisión de Chelsea

La decisión que Chelsea tomaría con Kendry Páez y que sorprendería a todos.

Por Jose Cedeño Mendoza

© Imago/ Edit BVLa decisión de Kendry Páez en Chelsea

Kendry Páez no pudo rendir de la mejor manera en Francia y ya salieron varios rumores sobre su continuidad en Racing de Estrasburg. El jugador ecuatoriano no se habría adaptado a Francia y esto se suma al evidente descontento del entrenador con él.

Ante los rumores de su futuro, todo parece indicar que el ecuatoriano, saldrá de Racing de Estrasburgo. Si no le encuentra la vuelta rápida, el tricolor se marchará del club francés y tendrá que volver a Chelsea. Tras esto el club de la Premier League tendría que tomar una decisión.

Chelsea traería de regreso a Kendry Páez a su equipo, pero solo sería por pocos días, ya que después lo volverían a prestar a algún otro equipo. Esto abre el abanico de posibilidades para Kendry. No obstante, todo depende de lo que haga el ecuatoriano.

El volante necesita volver a ese nivel que hizo que Chelsea lo fiche, o caso contrario, podría sufrir un duro revés en su carrera en Europa. El tricolor todavía tiene un largo contrato con los ‘Blues’ que pagaron por él más de 20 millones de euros.

Desde la Selección de Ecuador también hay preocupación por qué pasará con Kendry Páez. El jugador sigue siendo convocado por Beccacece, pero a poco del Mundial 2026, de seguir así su puesto, empieza a ser una duda y asoman varios candidatos a reemplazarlo.

Los números de Kendry Páez en Racing de Estrasburgo

Aunque tuvo un gran comienzo, Kendry se fue apagando. El ecuatoriano apenas jugó en toda la temporada 19 partidos, en los que sumó solo 707′ minutos. Marcó 1 gol y no dio ninguna asistencia. El tricolor luce desconectado en las canchas en sus últimos encuentros.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez aún tiene un contrato con Chelsea hasta finales de la temporada 2033. Al ecuatoriano lo compraron como una de las grandes “joyas” del fútbol sudamericano y mundial, y por eso le armaron un contrato tan largo. El ecuatoriano apenas cumplió 18 años.

En síntesis:

  • Kendry Páez dejaría el Racing de Estrasburgo para regresar próximamente al Chelsea.
  • El Chelsea pagó más de 20 millones de euros por el fichaje del ecuatoriano.
  • Registró 1 gol y 707 minutos jugados en 19 partidos con el club francés.
