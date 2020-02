¿Qué fue eso? Streamer atrapa un cohete en una pared en Fortnite

Cohetes que son bloqueados por una pared, otros que las atraviesan y matan jugadores, eso ya lo hemos visto en Fortnite, lo que nunca, pero nunca, habíamos visto es que una construcción sea tan precisa que capture el mencionado proyectil en ella y lo deje como un decorado.

No sabemos si fue un bug o realmente esto funciona así y nunca había pasado en el juego, pero lo que consiguió realizar el streamer Typical Gamer durante una de sus emisiones en directo no se había visto previamente en Fortnite. Pero una imagen vale más que mil palabras, así que véanlo ustedes mismos:

No queda mucho más que decir luego de ver eso, más que volver a preguntarnos si se trata de una mecánica nunca antes vista, una nueva, o un bug propiciado por el nuevo motor que Fortnite ha implementado algunas semanas atrás y que ya nos ha dado una gran serie de bugs insólitos.

Veremos que sucede con Fortnite de aquí al próximo jueves, ya que el final de la Temporada 1 de Fortnite Capitulo 2 está pactado para el próximo 20 de febrero.

