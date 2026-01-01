Hace pocos días hubo rumores de un fuerte interés de grandes equipos de Europa y América en Kevin Rodríguez, y ahora revelaron quién se lo quedará para el 2026. El delantero ecuatoriano hizo sorpresiva elección de dónde continuar su carrera.

Pese a los sondeos de clubes como Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Napoli, Porto y Brighton, Kevin Rodríguez y el Unión St. Gilloise de Bélgica decidieron que no se moverá del equipo en este mercado de pases.

De igual forma la intención del delantero de la Selección de Ecuador tiene la intención de renovar con el Gilloise por al menos una temporada más. Su precio de salida ronda los 6 millones de dólares.

En su momento, desde Bélgica pagaron 2 millones de dólares a Independiente del Valle, desde ahí lleva tres temporadas y ya ha ganado dos campeonatos domésticos.

El ecuatoriano Kevin Rodríguez ha anotado 10 goles y 2 asistencias esta temporada en 28 partidos jugados, siendo de las mejores temporadas en su carrera profesional.

Kevin Rodríguez y sus logros en su carrera

En Independiente del Valle, Kevin Rodríguez ganó la Recopa Sudamericana y la Supercopa Ecuador, luego en el Union St. Gillioise alzó la Copa y Supercopa de Bélgica, además fue mundialista con Ecuador en el 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también Enzo Maresca se fue del Chelsea y ahora un gigante de Europa va por Moisés Caicedo

Kevin Rodríguez – Ecuador 2022. Foto: Getty.

Tweet placeholder

En resumen

Kevin Rodríguez decidió permanecer en el Unión St. Gilloise de Bélgica para la temporada 2026.

El delantero ecuatoriano tiene la intención de renovar su contrato por al menos una temporada adicional.

Kevin Rodríguez registra 10 goles y 2 asistencias en 28 partidos jugados durante la actual campaña.

Publicidad