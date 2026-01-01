¿Por esto se fue? Los jugadores ecuatorianos que Enzo Maresca pidió para Chelsea, pero no llegaron

Este jueves 1 de enero de 2026 el fútbol mundial se vio sorprendido con la noticia de que Chelsea cesó de sus funciones a Enzo Maresca, DT que salió campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes. El estratega quiso que varios jugadores ecuatorianos fichen por Chelsea, pero el club no le cumplió y eso también habría enojado al estratega.

Uno de los fichajes que más pidió Enzo Maresca para Chelsea en este comienzo de temporada fue el de Piero Hincapié. Sin embargo, los ‘Blues’ ni hicieron el esfuerzo de competir contra Arsenal para quedarse con el defensor ecuatoriano que dejaba el Bayer Leverkusen.

Aunque Chelsea había ganado dos torneos, se mostraba que su defensa era muy “débil” y necesitaba de nuevos jugadores para competir. Piero Hincapié sonó en varias ocasiones para llegar los ‘Blues’, pero todo porque era presión del entrenador.

Otro jugador ecuatoriano que sonó para fichar por Chelsea, en las últimas semanas, fue Joel Ordóñez. El central podría moverse en este mes de enero, y los ‘Blues’ ni compitieron por él, al punto de que ahora Liverpool es el máximo candidato para quedarse con él.

Piero Hincapié llegó a Arsenal y no a Chelsea. (Foto: GettyImages)

Uno de los principales motivos para que Enzo Maresca deje Chelsea es que el DT tuvo varios “desacuerdos” con la directiva del club, por diferentes motivos, pero sobre todo por la falta de fichajes con jerarquía que le permitan competir en esta temporada.

¿Cuál sería el futuro de Moisés Caicedo y Kendry Páez?

En el caso de Moisés Caicedo:

Moisés Caicedo tiene un contrato largo con el Chelsea hasta 2031. Aunque su mejor rendimiento se vio con Enzo Maresca, el ecuatoriano tiene un puesto fijo en los ‘Blues’ para los siguientes años y este cambio no tendría que afectar su estatus en el club.

En el caso de Kendry Páez:

Kendry Páez la tiene más complicada. Debido a que, el joven jugador ecuatoriano está a préstamo en Racing de Estrasburgo, donde su DT lo “expuso” por su juego. Y ahora es justamente Liam Rosenior, el entrenador que suena para llegar a Chelsea, tras la salida de Maresca.

