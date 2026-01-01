Radamel Falcao ya eligió su nuevo equipo para el 2026

A sus 39 años de edad, Radamel Falcao sigue generando interés en varios equipos y al parecer para el 2026 serán dos los que entren a la recta final por el fichaje del goleador colombiano. Este jueves trascendió que un importante equipo de América lo buscó.

Cerro Porteño inicio contactos formales por el ex Atlético de Madrid, Porto, AS Mónaco entre otros. Su directiva lo confirmó señalando que en los próximos días harán una oferta concreta por el colombiano.

En Ecuador, Emelec sigue con Falcao como una de sus prioridades para ser el nuevo delantero y se conoce que su oferta salarial es de 20 mil dólares mensuales.

Falcao no quiere retirarse todavía y espera un último contrato antes de los 40 años. Este 2025 tuvo su ansiado regreso al país para jugar con Millonarios de la Liga BetPlay.

Falcao Millonarios Colombia.

Las estadísticas de Falcao en esta temporada

Falcao estuvo en Millonarios durante el primer semestre de 2025. En ese tiempo, el ‘Tigre’ pudo jugar 13 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles en un poco más de 700 minutos. El ex jugador de River Plate, Atlético de Madrid, y otros, cumplirá 40 años en 2026.

Los problemas económicos de Emelec

Emelec debe meses de salario a sus jugadores, también tiene deudas con diferentes acreedores que le valieron más de 9 sanciones en FIFA. Asimismo, hay un dinero que debe recibir por derechos de televisión, el mismo que será retenido para descontar otras deudas que tiene. La situación es delicada, pero la dirigencia parece insistir en buscar el fichaje de Falcao.

