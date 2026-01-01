Es tendencia:
logotipo del encabezado
Radamel Falcao

Radamel Falcao ya eligió su nuevo equipo para el 2026

El colombiano Radamel Falcao finalmente no irá a Ecuador pero ya encontró un nuevo equipo para seguir su carrera en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Radamel Falcao ya eligió su nuevo equipo para el 2026
Radamel Falcao ya eligió su nuevo equipo para el 2026

A sus 39 años de edad, Radamel Falcao sigue generando interés en varios equipos y al parecer para el 2026 serán dos los que entren a la recta final por el fichaje del goleador colombiano. Este jueves trascendió que un importante equipo de América lo buscó.

Cerro Porteño inicio contactos formales por el ex Atlético de Madrid, Porto, AS Mónaco entre otros. Su directiva lo confirmó señalando que en los próximos días harán una oferta concreta por el colombiano.

En Ecuador, Emelec sigue con Falcao como una de sus prioridades para ser el nuevo delantero y se conoce que su oferta salarial es de 20 mil dólares mensuales.

Falcao no quiere retirarse todavía y espera un último contrato antes de los 40 años. Este 2025 tuvo su ansiado regreso al país para jugar con Millonarios de la Liga BetPlay.

Falcao Millonarios Colombia.

Falcao Millonarios Colombia.

Las estadísticas de Falcao en esta temporada

Falcao estuvo en Millonarios durante el primer semestre de 2025. En ese tiempo, el ‘Tigre’ pudo jugar 13 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles en un poco más de 700 minutos. El ex jugador de River Plate, Atlético de Madrid, y otros, cumplirá 40 años en 2026. 

Publicidad
Daniel Muñoz comenzaría el 2026 cambiando de club

ver también

Daniel Muñoz comenzaría el 2026 cambiando de club

Los problemas económicos de Emelec

Emelec debe meses de salario a sus jugadores, también tiene deudas con diferentes acreedores que le valieron más de 9 sanciones en FIFA. Asimismo, hay un dinero que debe recibir por derechos de televisión, el mismo que será retenido para descontar otras deudas que tiene. La situación es delicada, pero la dirigencia parece insistir en buscar el fichaje de Falcao.

En resumen

  • Cerro Porteño inició contactos formales y presentará una oferta concreta por Radamel Falcao.
  • Emelec mantiene al delantero colombiano como prioridad con una oferta salarial de 20 mil dólares mensuales.
  • Radamel Falcao registró 6 goles en 13 partidos disputados con Millonarios durante el primer semestre de 2025.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Emelec acusa crisis pero revelan el salario que tendría Radamel Falcao
Fútbol de Ecuador

Emelec acusa crisis pero revelan el salario que tendría Radamel Falcao

Radamel Falcao muy cerca de ser jugador de Emelec: ¿Qué falta para su fichaje?
Fútbol de Ecuador

Radamel Falcao muy cerca de ser jugador de Emelec: ¿Qué falta para su fichaje?

Sorpresa total: Grande de Ecuador iría por el fichaje de Radamel Falcao
Fútbol de Ecuador

Sorpresa total: Grande de Ecuador iría por el fichaje de Radamel Falcao

Corinthians le puso valor a Memphis Depay, la opción "low cost" para ser refuerzo de Liverpool
Últimas Noticias de la Premier League 2025

Corinthians le puso valor a Memphis Depay, la opción "low cost" para ser refuerzo de Liverpool

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo