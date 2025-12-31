Liga de Quito tiene ya tres refuerzos para el 2026

Liga de Quito empieza a definir sus primeros refuerzos para la siguiente temporada, y aunque no hay anuncio oficial alguno, ya se conocen las jugadores que tendrían arreglado su llegada a la ‘U’.

Luis Fernando León, Andrés Mena, Madison Julio, serían los tres primeros jugadores confirmados para los ‘albos’. El primero es una de las salidas de Emelec y tras los problemas del club azul tuvo fácil llegada a Liga.

Madison Julio ya estuvo en Liga de Quito pero no entró en planes de ‘Vitamina’ Sánchez y fue prestado todo el año, ahora volvió de su cesión y Tiago Nunes lo habría visto y aprobado su permanencia.

Andrés Mena es uno de los talentosos volantes de El Nacional y al no querer jugar en la Serie B pasaría a Liga de Quito. Aún queda pendiente la contratación de un central, un delantero, un extremo y un volante creativo.

En las salidas, por rendimiento y por ofertas del exterior podrían salir Ricardo Adé, Gabriel Villamil, Alexander Domínguez entre otros. Por el momento ya se despidieron Lautaro Pastrán y Carlos Gruezo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

