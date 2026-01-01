Juan Riquelme Angulo es una de las grandes joyas del fútbol de formativas de Ecuador. El delantero de Independiente del Valle se metió en planes del FC Barcelona, que también haría una importante apuesta financiera para quedarse con él.

Independiente del Valle vendió en los últimos meses a jugadores ecuatorianos como Deinner Ordóñez, o los hermanos Quintero, uno a Chelsea, y los otros dos a Arsenal. Ahora podría darse un relevante movimiento de mercado con una posible venta de Juan Riquelme Angulo.

El delantero de 17 años suena y fuerte para un posible fichaje al FC Barcelona, que pondría en el mercado más de 5 millones de dólares para quedarse con el goleador. El delantero viene de un gran nivel en formativas, y aún no ha debutado en la LigaPro.

Este mes de enero podría ser el mes en el que Riquelme Angulo dé el gran salto a Europa que se viene prometiendo para su carrera. El motivo es que el delantero ecuatoriano cumple 18 años el próximo 12 de enero y eso ya lo habilita a llegar a cualquier equipo en Europa.

Angulo destaca en las inferiores de Independiente del Valle. (Foto: @IDV_formativas)

El FC Barcelona viene siguiendo a Angulo desde 2024, cuando empezó a hacerse viral entre varios jugadores por lo que demostraba en la Selección de Ecuador. El equipo ‘Culé’ se declara un admirador del goleador ecuatoriano y estarían “punteros” entre los otros interesados para ficharlo.

Los equipos interesados en Juan Riquelme Angulo

En los últimos rumores, Riquelme Angulo se metió en planes de equipos como Liverpool, Real Sociedad y Anderlecht de Bélgica. El delantero de nulo rodaje en la primera de Ecuador, es un candidato fijo para dar el gran salto a Europa en las siguientes semanas.

Los números de Juan Riquelme Angulo con las formativas de Ecuador

Jugando para las divisiones inferiores de Ecuador, Angulo marcó 5 goles entre el equipo Sub-15 y Sub-17 de la Selección. El futbolista también es hermano del delantero que militar en Emelec, José ‘Tin’ Angulo.

