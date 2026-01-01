Corinthians le puso valor a Memphis Depay, la opción “low cost” para ser refuerzo de Liverpool

Liverpool se gastó 140 millones de euros en el fichaje de Alexander Isak, sin embargo, los actuales campeones de la Premier League perdieron al delantero tras una grave lesión en el último partido ante Tottenham. Ahora el club va por otros perfiles, siendo Memphis Depay uno de los nombres que sorprende, pero interesa.

¿Cuántos millones quiere Corinthians por Memphis Depay?

Corinthians le pediría a Liverpool una cifra cercana a los 10 millones de euros, unos 65 millones de reales, de acuerdo a la información de Bolavip Brasil. Una suma de la cual al equipo brasileño le pertenece solo el 50%, ya que solo esa cantidad del pase tiene.

El jugador holandés, referente absoluto del fútbol brasileño, se metió en la lista para regresar a la Premier League y vestir los colores de Liverpool. Además, de Depay también interesaría el perfil de Alexander Sørløth, que actualmente juega en Atlético de Madrid.

Liverpool intensificará las negociaciones por un delantero en las próximas semanas, debido a que, el mercado se abre y el club aún no tiene claro cuando regresará Isak, que incluso ahora mismo se especula, podría perderse el Mundial de 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Depay con Corinthians?

Depay tiene contrato con Corinthians hasta mitad de esta temporada 2026. El jugador, que estará en el Mundial de 2026, podría negociar con cualquier otro equipo al estar en el semestre final de su contrato. Sin embargo, para dejar Brasil, se debe pagar por su fichaje y solo podría salir libre si no renueva cuando termina la temporada en Europa.

Los números de Memphis Depay en Corinthians

Con la camiseta de Corinthians, Memphis Depay en la última temporada jugó 51 partidos entre todas las competencias. Marcó 12 goles y dio 10 asistencias. El delantero que pasó por Manchester United y FC Barcelona, estuvo en cancha 3.600 minutos.

