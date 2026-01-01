Chelsea despidió a Maresca y ahora también le daría la peor noticia de todas a Kendry Páez

Kendry Páez la pasa mal en Racing de Estrasburgo, donde su propio DT lo expuso en varias ocasiones, y su estilo de vida le estaría costando minutos. Ahora la crisis del jugador ecuatoriano se amplificaría con el despido de Enzo Maresca, por el efecto rebote que puede recibir.

Con el despido de Enzo Maresca, Chelsea ya maneja diferentes opciones para su cuerpo técnico, siendo Liam Rosenior, actual entrenador de Racing de Estrasburg, uno de los principales candidatos a dirigir a los ‘Blues‘. Esto, sin duda, afectaría directamente a Kendry Páez.

El volante ecuatoriano no tiene la mejor relación con su entrenador y en caso de que este llegue a Chelsea y asiente, se ve poco probable ver al ecuatoriano vestir estos colores en los siguientes años. Al final de esta temporada, el préstamo de Páez expira.

Kendry llegó al Estrasburg como una antesala para crecer y poder luego ganarse un lugar en Chelsea. En un comienzo, todo iba bien con su entrenador, sin embargo, por decisiones y problemas aún desconocidos, el jugador ecuatoriano está lejos de tener minutos en Francia.

Liam Rosenior sería un candidato a ser DT de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Actualmente, el futuro de Kendry Páez pasa por un momento delicado, ya que si Rosenior sigue en Estrasburg, el ecuatoriano debe cambiar la dinámica para recuperar minutos y regresar a Chelsea. O si su DT se va al equipo dueño de su pase, también se ve complicado el futuro para el ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Los números de Kendry Páez en esta temporada

ver también El primer mensaje de la FIFA por 2026 con Hernán Galíndez como protagonista

En toda esta temporada, Kendry Páez tiene un total de 707′ minutos en cancha. El jugador ecuatoriano casi no ha jugado con el equipo francés, y también perdió su lugar como titular. Apenas lleva un gol, en 19 partidos, entre todas las competencias.

¿Hasta cuándo es el contrato de Kendry Páez con Chelsea?

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta finales de la temporada 2033. El jugador ecuatoriano todavía tiene muchos años de acuerdo con el equipo de la Premier League, por lo cual, si no mejora y no hay equipo que lo quiera comprar podría volver a ser cedido.

Encuesta¿Kendry Páez jugará en Chelsea? ¿Kendry Páez jugará en Chelsea? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: