Octavio Rivero es uno de los jugadores de Barcelona que aún no tiene definido su futuro para el 2026. El uruguayo tiene contrato pero la directiva sabe que el futbolista declaró una “relación rota” entre las partes, su salida es una realidad y ya hay novedades de cuánto cobraría.

Tiene el interés de Universitario de Perú, Atlético Nacional de Colombia, América de México, y cualquier club deberá pagarle los 50 mil dólares mensuales que gana en Barcelona como mínimo.

El club no quiere que el futbolista se vaya libre y están dispuestos a aceptar una de las ofertas del exterior para recibir ingresos millonarios. Su salida dejaría cerca de 2 millones de dólares.

En Ecuador había información que Rivero había puesto condiciones para seguir en Barcelona como un aumento salarial o un cambio de directiva, sin embargo Rivero rechazó ambas versiones.

Antes de irse de vacaciones, Rivero señaló que el comunicado entre jugadores y directiva había roto las relaciones entre el plantel y la directiva. Su contrato está vigente hasta el 2027.

Los números de Octavio Rivero en Barcelona SC

En toda la temporada con Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 38 partidos, jugando en cancha más de 2.800 minutos. Marcó 14 goles y no dio ninguna asistencia. Fue uno de los mejores jugadores en toda la temporada y el “responsable” de que el club peleara por diferentes torneos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Octavio Rivero con Barcelona SC?

Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona SC hasta finales la de temporada 2026. Su valor de mercado es de 700 mil dólares, sin embargo, el ‘Ídolo’ solo lo dejaría ir a cambio de más de 1.5 millones de dólares o más. Son horas claves para decidir su futuro.

