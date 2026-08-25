Además de Julián Alvarez, Atlético de Madrid y Barcelona compiten por otro delantero con pasaporte argentino

Atlético de Madrid y Barcelona se encuentran pendientes del futuro de otro delantero con pasaporte argentino. Julián Alvarez no es el único.

La lucha entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid por Julián Alvarez no resume al 100% la batalla que tendrán en el mercado de fichajes por futbolistas con pasaporte argentino. Desde la prensa española se deja en claro que otro jugador elegible por parte de Lionel Scaloni en el combinado Albiceleste también gusta en ambas entidades. Ha comenzado de manera inmejorable la temporada.

Nicolò Tresoldi, delantero del Brujas de Bélgica y que ya tiene 3 goles en la temporada, gusta tanto en el Atlético de Madrid como en el Barcelona. Hablamos de un futbolista que tiene hasta 3 pasaportes y la capacidad de elegir entre selecciones de la talla de Argentina, Italia y Alemania pensando en su futuro en los torneos FIFA. AS y Sport sentencian que ambos clubes se encuentran monitoreando su futuro.

En lo que vamos de temporada el delantero acumula ya 3 goles con el Brujas. Tresoldi vive un positivo momento y no cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato con el equipo de Bélgica. Desde dicho país se pedirán sumas cercanas a los 50 millones de euros para cualquiera que pretenda quedarse con sus servicios a sus 22 años. Consultado por BOLAVIP meses atrás sobre qué selección quisiera representar, dejó en claro que hay una que le gana al resto de elegibles.

”Italia es Italia, pero hace años tomé la decisión de jugar para Alemania. Me mostraron un camino, me sentí querido de inmediato, también por la federación. Para un jugador es importante. Desde Coverciano nunca recibí llamadas, así que por ahora sigo con Alemania”, palabras del delantero que en este momento gusta tanto en el Barcelona como en el Atlético de Madrid.

Tresoldi sigue en la mira de los grandes de España: GETTY

Veremos cómo evoluciona el monitoreo que le hacen tanto desde la capital de Cataluña como desde España. Tresoldi también contará más pronto que tarde con propuestas del campeonato alemán e italiano para decidir un futuro que a sus 22 años parece cada vez más lejos de Bélgica. Por lo pronto y a la espera de acontecimientos, Julián Alvarez no es el único futbolista con pasaporte argentino que divide a dos de los tres grandes gigantes de LaLiga.

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Semana movida en Atlético de Madrid

El futuro de Julián Alvarez no es el único tema de conversación puertas adentro del club. Si bien el Arsenal podría ser el único club capacitado para quedarse con sus servicios desde el panorama económico, el director deportivo Mateu Alemany tiene trabajo de sobra antes de que cierre el mercado. Se busca salir de nombres fuertes como José María Giménez o Thomas Lemar, así como de otros futbolistas que no contarán con los minutos deseados bajo el mando de Diego Pablo Simeone.

Es ahí donde entran futbolistas como Carlos Martín y Obed Vargas. El mexicano seguramente sea cedido a un club de la primera división de España buscando minutos de peso. Tampoco pueden descartarse novedades alrededor del futuro del argentino Nico González. Atlético de Madrid asume una semana más que caldeada en el mercado.

Datos claves

Nicolò Tresoldi es el delantero del Brujas seguido por Atlético y Barcelona.

es el delantero del seguido por Atlético y Barcelona. Club Brujas exige una suma cercana a 50 millones de euros por Tresoldi.

exige una suma cercana a por Tresoldi. Julián Alvarez mantiene en vilo el mercado del Atlético de Madrid.