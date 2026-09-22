Tras quedarse fuera del Balón de Oro, Raphinha dio 3 motivos para que lo gane Lamine Yamal

La estrella del Barcelona no duda que su compañero lo merece. Todo llega después de quedarse fuera de los 30 nominados al premio.

Queda exactamente un mes y cuatro días para que conozcamos al nuevo ganador del Balón de Oro. En Barcelona confían plenamente en que Lamine Yamal pueda quedarse con el premio y mucho más después de ver cómo Raphinha no fue ni siquiera elegido entre los 30 nominados al premio. El crack brasileño dio los tres motivos principales para dárselo a su socio en ataque.

“No tengo dudas. Lamine Yamal debería ganar el Balón de Oro… Depende de las estadísticas individuales, los títulos colectivos, la magia, el carisma y muchas cosas… Lamine lo tiene todo. Tiene números increíbles, y no solo de la última temporada”, palabras de Raphinha a lo largo de las últimas horas. Entiende que no existe una candidatura más fuerte para conseguir el galardón.

Las estadísticas individuales, los títulos colectivos y el impacto por fuera de los terrenos de juego. Esos son los principales motivos por los cuales Raphinha le entregaría el Balón de Oro del 2026 a Lamine Yamal. La joya de 19 años de la selección española es uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo junto a otros nombres como Harry Kane, Rodri, Kylian Mbappé o Michael Olise.

Sus declaraciones llegan en tiempos donde por Barcelona nadie entiende cómo el brasileño no forma parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026. Su rendimiento en el conjunto azulgrana a lo largo de los últimos 24 meses y el inicio de temporada que se encuentra firmando son destacados. Nadie tiene más goles en España hasta la fecha que Raphinha, quien en apenas 7 jornadas del torneo suma ya 12 goles.

Para Raphinha, nadie tuvo el 2026 de Yamal: GETTY

Todo terminará de definirse el próximo 26 de octubre, fecha en la que el mundo del fútbol buscará al nuevo galardonado. Si bien el crack del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembelé, podría competir en las votaciones, no cuenta con la misma solidez de la temporada pasada. Se espera un cambio de Rey.

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Hasta los rivales de Raphinha lo piden para el Balón de Oro

Luis García Plaza se mostró sorprendido por la no nominación del brasileño al premio. Todo ello después de que el futbolista anotase tres goles durante la victoria del Barcelona. Por España continúa la indignación por la ausencia de Raphinha en la nómina final de los posibles ganadores del Balón de Oro 2026.

“No está ni nominado al Balón de Oro, la mentira que hay… Es un jugador determinante, por eso no creo en esos premios. Hace de todo. El Barcelona está en un nivel superlativo, pero lo que más me importa es mi equipo, que tuvimos que sacar la mejor versión del Barça para que nos ganara”, declaraciones de Luis García Plaza tras el final del encuentro.

Datos claves

Raphinha respaldó a Lamine Yamal destacando sus estadísticas, títulos colectivos e impacto futbolístico.

respaldó a destacando sus estadísticas, títulos colectivos e impacto futbolístico. El extremo brasileño Raphinha quedó fuera de la lista de 30 nominados al Balón de Oro .

quedó fuera de la lista de 30 nominados al . El técnico Luis García Plaza criticó públicamente la ausencia de Raphinha en las nominaciones del galardón.