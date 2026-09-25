Los hinchas del Real Madrid y el cariño eterno por Iván Zamorano: “Marcó un antes y un después”

BOLAVIP se desplazó hasta el Bernabéu para preguntar a los hinchas de Real Madrid por Iván Zamorano. Alguno lo pone por encima de Mbappé en rendimiento.

El recuerdo de Iván Zamorano está más vivo que nunca en el corazón de los hinchas del Real Madrid. BOLAVIP se desplazó hasta el Bernabéu para preguntar a los fans por el chileno en la previa de la Intercontinental Sub-20 ante Santiago Wanderers. Lo vivido por los merengues con Bam Bam en la década de los 90 continúa más que vigente.

“Uno de los mejores delanteros que han pasado por aquí… Me acuerdo de sus saltos, de los goles que metía, era muy buen jugador… Le vi muchos partidos en Real Madrid. Un jugador rápido, dinámico, buen creador de juego. Un buen goleador también… Bastante bueno fue, me encantaba verlo rematar de cabeza, era un gran rematador”, empiezan los hinchas merengues en los micrófonos de BOLAVIP. Todo elogios para el 9 chileno.

Entre 1992 y 1996 Zamorano defendió la camiseta del gigante español. En esas campañas sumó 101 goles en 173 partidos, así como 22 asistencias. Una Copa Iberoamericana en 1994, así como una edición de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España completan el palmarés de Bam Bam en una ciudad de Madrid donde solo el Inter de Milán le pudo sacar. Más de 30 años después de su adiós, el recuerdo continúa en la mente de todos.

“Zamorano es una leyenda para todas las etapas y todas las generaciones. Marcó un antes y un después en cómo un delantero puede ejecutar su golpeo de cabeza. Creo que todos tenemos muy buen recuerdo… Un buen jugador y nos dio muchas alegrías… Un gran rematador, a la vieja usanza… Fallaba muchos goles, pero era un gran rematador y nos dio alegrías… Fue un jugador muy útil para el Real Madrid, fue una gran persona”, describen los hinchas del Madrid en BOLAVIP. Los elogios al jugador, al delantero y a la persona se unen en los testimonios.

Zamorano sigue siendo uno de los mejores 9 del Real Madrid en cuanto a goles por partido se refiere. Su paso por el equipo es recordado por remates de cabeza y una efectividad en el juego aéreo que pocos nombres han superado hasta la fecha en el Bernabéu. Más de 30 años después de su último partido en la Casa Blanca, Bam Bam sigue más que vigente en la capital de España.

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Las comparaciones con Mbappé

BOLAVIP consultó a los hinchas comparando a ambos nombres. Todo en tiempos donde la figura de Kylian acumula tanto goles como cuestionamientos por el momento del equipo. Los hinchas del Madrid ven mayor potencial en Mbappé, así como una vara de Zamorano que no será sencillo superar.

“No te puedo decir quién ha rendido mejor, son diferentes… Yo me doy cuenta de que Mbappé es un flash, un Balón de Oro. Zamorano es un jugador distinto. Mbappé es distinto… Yo creo que ha rendido mejor Zamorano hasta ahora… Es complicado compararlo porque tienen diferentes características, nadie hubiera sido mejor que Zamorano para salir a rematar partidos en este tipo… De momento Zamorano ha rendido mejor. Hay que dejar a Mbappé, todavía es pronto, pero puede superar a Iván… Me gusta más Zamorano como jugador y como persona para el Real Madrid”, reflexiones de la hinchada blanca.

Datos claves

Iván Zamorano registró 101 goles en 173 partidos oficiales con el Real Madrid.

registró en 173 partidos oficiales con el Real Madrid. Aficionados del Real Madrid elogiaron el remate de cabeza característico de Iván Zamorano .

elogiaron el remate de cabeza característico de . Hinchas merengues compararon el rendimiento histórico de Iván Zamorano con el de Kylian Mbappé.