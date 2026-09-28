Marcelo eligió a Falcao sobre Luis Suárez y Karim Benzema

El ex capitán de Real Madrid tuvo una curiosa elección en redes sociales al ser consultado por los micrófonos de LaLiga. Falcao se llevó su elección.

El legado de Radamel Falcao García continúa más que vigente en el fútbol español. El delantero colombiano marcó una época en medio de las mejores etapas del Real Madrid y del Barcelona que ni mucho menos ha pasado desapercibida en el tiempo. A lo largo de las últimas horas Marcelo, excapitán del Real Madrid, le eligió en un juego por redes sociales.

“Luis Suárez, Falcao y Karim Benzema: ¿A quién titularizar, a quién poner en el banquillo y a quién descartar? Descarto a Benzema, pongo a Suárez en el banquillo y titularizo a Falcao”, respondía el mítico jugador brasileño sobre Falcao en un intercambio con los micrófonos de LaLiga. La imagen del Tigre continúa siendo más que valorada en un torneo donde jugó por última vez en el año 2024.

Marcelo y Falcao coincidieron a lo largo de dos temporadas en el fútbol español. La llegada del colombiano al Atlético de Madrid en el 2011 marcó el inicio de un ciclo goleador donde le vimos anotar 70 tantos en 91 partidos con el Atlético de Madrid. Algunas de sus noches más importantes con los colchoneros llegaron justamente en derbis de la capital frente a los merengues, donde destaca sobre todo la final de la Copa del Rey del año 2013 donde los colchoneros cortarían una racha de más de 10 años sin triunfos en ese partido.

No es ni mucho menos el primer gran rival de Falcao en su paso por España que lo elogia de esta forma. En el año 2012 el colombiano fue elegido para el equipo de la FIFA de dicha temporada en una delantera donde ocupaba su sitio junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esos 70 tantos en 91 partidos oficiales le hicieron tener un promedio goleador que solamente parecía estar a la altura por entonces de los dos grandes GOATs de este siglo.

El recuerdo de Falcao en LaLiga, más que vivo: GETTY

Falcao volvería a España en el año 2021. Lo haría para ponerse la camiseta del Rayo Vallecano después de su paso por el Galatasaray. A lo largo de 80 partidos marcó dos goles y dio una asistencia antes de unirse a Millonarios, donde de momento se tienen sus últimos registros como futbolista. Viejos rivales del Tigre le siguen marcando como uno de los mejores delanteros del siglo XXI.

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Millonarios y Falcao, imposible hasta enero

Voces oficiales del equipo capitalino confirman que ya se tienen ocupadas las 25 plazas oficiales para este semestre. El escenario con Falcao podría ser distinto si en el mes de enero quisiera unirse a una entidad que como todas cambiará en cuanto a la conformación de su plantel se refiere. Por lo pronto Radamel sigue sin club y con su residencia por Panamá.

Durante su paso por Millonarios el delantero acumula 12 goles y 40 partidos oficiales. Números ni mucho menos negativos teniendo en cuenta sus más de 40 años de edad. En dos ocasiones estuvo más que cerca de llegar a la final del fútbol colombiano y solamente equipos como Deportivo Pasto o Independiente Santa Fe le quitaron esa posibilidad. Para el mes de enero veremos si hay novedades e incluso la posibilidad de verle compartir cancha nuevamente con Juan Guillermo Cuadrado.

Datos claves

Marcelo eligió a Radamel Falcao por encima de Luis Suárez y Karim Benzema.

eligió a por encima de Luis Suárez y Karim Benzema. Radamel Falcao registró 70 goles en 91 partidos con el Atlético de Madrid.

registró en 91 partidos con el Atlético de Madrid. Millonarios tiene ocupadas sus 25 plazas oficiales hasta el próximo mes de enero.