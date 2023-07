Calma con este titular, pues sabemos que cada uno tendrá su favorito y que el amor por una camiseta hace que esto no sea subjetivo en todos los sentidos, pero vamos a intentar explicar nuestra postura. Años atrás la Revista France Football publicaba la lista de los diez himnos más famosos y populares de este juego, por lo que quisimos conocer de primera mano como se creo una letra que supone títulos y gloria para la ciudad de Sevilla.

You Will never walk alone, Roma-Roma-Roma, Toujours on va a gagner, Horto Magiko, Don’t take me home, Tots al Camp, Dale Cavese y el Himno del Centenario del Sevilla, algunos de los nominados por France Football de cara a conocer cuál es el canto de amor por un club más especial del planeta. Bolavip te cuenta de primera mano como nació este último.

Hablamos con Javier Santos, responsable de comunicación corporativa del Sevilla sobre un hecho que sin saberlo, cambiaría para siempre la historia de la entidad: “Lo del himno del centenario del Sevilla sale como uno de los actos para conmemorar los 100 años del club. El Sevilla Fútbol Club teóricamente estaba fundado en 1905, pero luego por investigaciones de nuestro área de historia y del trabajo de catedráticos de la Universidad de Sevilla descubrimos sus orígenes un poco antes 1890, pero eso fue más tarde”.

“El himno más famoso en español”

“Por todo esto en el 2005 se celebró el centenario oficial del Sevilla y uno de los actos era elaborar un nuevo himno, más no uno que sustituyera al anterior, que es el himno oficial del Sevilla”, continúa Javier Santos mientras vemos desde el mismismo túnel del Ramón Sánchez Pizjuán la letra de dicho lema de amor grabada en las paredes del estadio.

Once títulos locales e internacionales han acompañado al club de la capital de Andalucía desde que diese vida al himno que le acompaña en la previa de cada encuentro en su casa. Los videos e imágenes creadas desde entonces recorren el mundo en un mismo torneo donde no olvidemos, se ‘compite’ en este sentido con lemas como ‘Hala Madrid’ o ‘Tots al Camp’.

Javier Santos nos define un amor a primera vista que jamás dio lugar a especulaciones: “Se hizo un concurso entre artistas más o menos famosos de Sevilla y que fueran sevillistas. El Arrebato, autor de la letra y música, presentó esto e inmediatamente cuando lo escucharon los directivos se decidió que no que no había más concurso”.

Desde Nervión a Budapest

Pero lo del himno del centenario no solo se limita a las tardes donde Sevilla juega de local ante su gente. Las finales del equipo de la capital de Andalucía a lo largo y ancho de Europa también han contado con multitudinarias participaciones de su hinchada entonando un lema de amor que ha convertido a muchos en simpatizantes de un club que desde dicho momento no ha parado de crecer. Ante José Mourinho y Roma, último capitulo en este sentido.

“Ha calado tanto en la gente porque identifica muy bien la idiosincrasia del Sevilla. Estamos hablando de club muy arraigado en Andalucía y en España, muy de los suyos. Significó el repunte no sé si casual o causalmente del club como grande y como. Fue una simbiosis entre el resultado deportivo y la pasión de nuestra afición…Creo que en Español es el más famoso”, finaliza Santos en Bolavip.

Letra del himno del centenario del Sevilla

“Cuentan las lenguas antiguas

Que un 14 de octubre nació una ilusión

Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre

Y para defenderlo le dio a una afición

Ejemplo de sevillanía

Familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán

Mi corazón que late gritando ¡Sevilla!

Llevándolo en volandas por siempre a ganar

Y es por eso que hoy vengo a verte

Sevillista seré hasta la muerte

La Giralda presume orgullosa

De ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán

Y Sevilla, Sevilla, Sevilla

Aquí estamos contigo Sevilla

Compartiendo la gloria en tu escudo

Orgullo del fútbol de nuestra ciudad

Dicen que nunca se rinde

Y el arte de su fútbol no tiene rival

Más de cien años lleva mi equipo luchando

Y abanderando el nombre de nuestra ciudad

