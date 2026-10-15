Las 3 opciones que tiene Mourinho para reemplazar a Vinicius en el Clásico con Barcelona

Es oficial la sanción a Vinícius después de su tarjeta roja frente al Villarreal. El brasileño será sancionado con un total de cuatro partidos y no podrá disputar el encuentro frente al Barcelona del próximo 25 de octubre en el Camp Nou. José Mourinho empieza a deshojar la margarita pensando en quiénes podrían ser sus reemplazantes. El Real Madrid afronta un compromiso determinante en la Liga dentro de diez días.

La Casa Blanca conoció horas antes de la victoria frente a la Roma la sanción a su futbolista, un hecho que molestó sobremanera al cuerpo técnico de José Mourinho y al propio jugador. Las opciones para reemplazarlo en el Camp Nou pasan por la inclusión de extremos o por reforzar un centro del campo que en la capital italiana volvió a quedar en deuda.

Yan Diomande por la banda izquierda es la primera posibilidad que tiene el entrenador portugués. Los hinchas del Real Madrid piden cada vez mayor cantidad de minutos para el fichaje más caro de su historia. Su compromiso defensivo mostrado en el derbi frente al Atlético de Madrid convence a la hora de pensar en un partido largo en el Camp Nou.

“Dos horas antes de un partido de un equipo español se entera un jugador de que le sancionan con cuatro partidos y matas a un jugador. No es normal, pero ya me parece normal porque el gato ya no está escondido”, comentó Mourinho, quien también podría apostar por alguno de los hombres que cambiaron el encuentro ante la Roma.

Arda Güler es otra posibilidad. Esto pondría a Diomande también en el once titular y con un rol incluso más ofensivo para que el turco tomase las riendas del equipo en la construcción de las jugadas. Futbolistas como Jude Bellingham necesitarán toda la ayuda posible en un Camp Nou que se espera sea hostil para los merengues.

Mourinho maneja varias opciones pra reemplazar a Vinicius: GETTY

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Endrick es otro nombre a tener en cuenta. El brasileño fue la gran figura de la remontada frente a la Roma. Su talento con el balón es innegable y, ante la ausencia de un Vinícius cuya aportación en goles no ha sido la misma que en años anteriores, Mourinho podría verse tentado de utilizarlo en el Camp Nou. Bernardo Silva o Brahim Díaz son otras variantes. Antes de dicho compromiso, los blaugranas visitarán al Real Betis y la Casa Blanca recibirá al Sevilla.

Vinícius no está de acuerdo con su roja

“La regla es nueva, no se nos había dicho nada; pero al final, roja para mí… es muy fácil… Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje de que estaré cuatro partidos de Liga fuera; no entiendo por qué”, fueron las primeras palabras del brasileño en la zona mixta del Estadio Olímpico de Roma. Se mostró sorprendido por el momento en el cual conoció la sanción.

Vinícius deja claro que debe mejorar, pero tampoco comprende los motivos detrás de un cambio de normativa que sorprendió a todo el cuerpo técnico y a la plantilla del Real Madrid: “He intentado quitarme al jugador que tenía delante y al final me he enganchado a su pelo… No digo que esté preocupado, pero sí enfadado conmigo mismo porque es un mal momento; pero he llegado muy joven, siempre he dado la cara por este club y al final Vini siempre vuelve”.

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