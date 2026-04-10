Real Madrid no tenía más balas en la previa. Es ganar o ganar frente a un Girona rejuvenecido en este segundo semestre del año. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se la juegan en una noche por LaLiga que les hace jugar en viernes a la espera de lo que haga el Barcelona el día sábado en el derbi contra Espanyol. Batalla vital antes de la vuelta de cuartos en Múnich y en medio de una jornada especial donde los blancos no toman partido.

Para la jornada 31 LaLiga preparó una vuelta al pasado. Uniformes, marcadores, escenografías, balones y hasta banderines de la década de los 90 aparecerán en cada partido en honor al pasado. Eso sí, Real Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe no lo harán. En cuanto a los merengues se refiere, medios como MARCA afirman que todo pasa por la mala relación del club con el ente presidido por Javier Tebas.

Para que nos hagamos una idea, Real Madrid ni siquiera acude a buena parte de las juntas del torneo junto al resto de los 41 clubes de primera y segunda división. Una visión distinta en el negocio, en la forma de hacer este y por enicma de todo episodios como el Caso Negreira, vitales para entender una medida que no ha gustado en toda la afición. Se espera que la jornada retro genere varios millones de euros entre marketing y merchandising.

Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Fran García, Valverde, Bellingham, Camavinga, Brahim, Vini Jr. y Mbappé. Ese es el once de un Real Madrid que llega luego de dos derrotas ante tanto Mallorca como Bayern en una semana maldita para los de Arbeloa. Al otro lado del tablero, un equipo que revivió tras rozar la lucha por el descenso y que con Michel al frente, ni mucho menos apuntaba a ser un hueso sencillo de roer.

Camiseta de Alberola Rojas, Árbitro del Real Madrid vs. Girona: GETTY

En cuanto a la visita se refiere, llegaban al Bernabéu tras una victoria por la mínima ante Villarreal que les dejaba en la casilla 12 del torneo. Un par de años atrás competían por el título de LaLiga y hoy buscaban ganar regularidad de cara al final del certamen. Gazzaniga; Arnau Martínez, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Iván Martín, Witsel, Lemar; Tsygankov, Echeverri y Ounahi., los elegidos por Michel.

Publicidad

“Mañana quiero salir a ganar. A pesar del resultado, creo que saqué el mejor equipo posible en Mallorca. Desde que me he sentado aquí, no pienso en rotaciones en el partido siguiente. Creo que el partido más importante que tengo como entrenador es el de mañana y voy a sacar un equipo a la altura de ello”, declaraba Arbeloa en la previa de un choque vital. Sus hombres, a 7 puntos del Barcelona con 8 jornadas por delante y un Clásico en mayo por la ciudad de Cataluña todavía en el aire.

Una final por delante para los merengues. En caso de no levantar títulos en esta campaña, se trataría de la primera vez desde el periodo entre 2008 y 2010 que los blancos suman más de 24 meses sin conquistas. A solo unos días del encuentro de vuelta de cuartos de la Champions League ante Bayern Múnich, los de Arbeloa se juegan más de media Liga.

¿Cuánto fue la última vez que Real Madrid jugó un viernes de local?

22 de mayo del 2022 frente a Real Betis en la última jornada de LaLiga supone el último precedente que se tiene. 0-0 culminó un choque donde la casa blanca cerró una temporada donde ganaría el torneo e igualmente la Copa de Europa. Marcelo y Joaquín, las grandes caras de dicha jornada por sus respectivas despedidas.

Publicidad

La ecuación ha quedado así por la presencia de los blancos en la Champions. Se hace de esta manera para garantizar el mayor descanso posible. No es buen recuerdo para los blancos. El 17 de mayo del 2013, la casa blanca fue derrotada por Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey por 1-2. Cristiano Ronaldo, Diego Costa y Miranda, los anotadores de dicha definición.

José Mourinho era el entrenador de un once conformado por Diego López, Michael Essien, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Fabio Coentrao, Sami Khedira, Xabi Alonso, Mesut Ozil, Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Los colchoneros cortaban aquella noche una racha de más de 10 años sin poder vencer a su eterno rival por los puntos.

Datos claves

El Real Madrid se encuentra a 7 puntos del liderato con 8 jornadas restantes.

El equipo no jugaba un viernes de local desde la jornada 38 de LaLiga en 2022.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa acumulan dos derrotas consecutivas ante Mallorca y Bayern.