Los más criticados de Ecuador pese a la victoria: "Ni un minuto debe jugar"

La Selección de Ecuador ganó su amistoso contra Guatemala pero hubo dos elementos muy criticados por los hinchas.

La Selección de Ecuador cumplió y ganó su último amistoso contra Guatemala y quedó todo listo para el Mundial 2026. Pese al triunfo y que había muchos alternantes, algunos jugadores fueron criticados por los hinchas de la ‘Tri’.

Su convocatoria fue una sorpresa y Jackson Porozo fue de los más erráticos en Ecuador, fue el único futbolista de la defensa que se vio superado por los delanteros guatemaltecos. El segundo criticado fue Jéremy Arevalo, delantero del Stuttgart.

En el caso del delantero se lo vio muy retrasado en lo físico en relación a la velocidad de otros jugadores como Jordy Caicedo o Alan Minda. A diferencia de Porozo, Arevalo tuvo intervenciones ofensivas positivas.

En redes sociales los hinchas señalaron la diferencia abismal que hay entre William Pacho y Piero Hincapié con Porozo. El defensa central de Xolos fue criticado por haber sido convocado al Mundial sin jugar nada en Eliminatorias.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

Publicidad

¡PRIMER GOL DE JORDY CAICEDO EN LA ERA BECCACECE! 🇪🇨🤩



El delantero ecuatoriano no perdonó desde los doce pasos y pone en ventaja a La Tri. ¡ASÍ TE QUEREMOS VER EN EL MUNDIAL! 🔥#Ecuador 1️⃣-0⃣ #Guatemala#LaTrixECDF 📲 https://t.co/Kuov2wGYcm pic.twitter.com/BaoQHmugay — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 7, 2026

En resumen