Kylian Mbappé explicó por qué cree que Cristiano Ronaldo estará por encima de Lionel Messi en el Mundial

El delantero de la Selección de Francia y Real Madrid no anduvo con vueltas para elegir entre la Pulga y el Bicho.

Kylian Mbappé se prestó a una de las típicas consignas de contenido para redes sociales en las que debe elegir entre una opción y la otra. En este caso, el influencer alemán Fiago le fue mencionando nombres de futbolistas que participarán de la Copa del Mundo para que diera su pronóstico sobre quién será el que se adjudicará la Bota de Oro.

Al respecto, el delantero de la Selección de Francia y del Real Madrid debió ir respondiendo cuál, para él, será el goleador del torneo que iniciará en tan solo 3 días en el Estadio Azteca. Y bajo estas reglas claras, empezó escogiendo a Lamine Yamal por encima de Florian Wirtz. Luego, entre el español y Memphis Depay, Kiki se volvió a inclinar por el atacante del FC Barcelona y lo mismo eligió cuando le mencionaron a Mohamed Salah y a Erling Haaland.

Kylian Mbappé recién cambió a Lamine Yamal cuando apareció el nombre de su compañero en el Real Madrid, Vinícius Junior, a quien también consideró con más chances de inflar redes que el jugador del Bayern Munich y de la Selección de Inglaterra, Harry Kane. Sin embargo, con algo de pesar, Mbappé debió descartar al brasileño cuando la otra alternativa fue Lionel Messi.

En el siguiente paso, el Pichichi de LaLiga 2025/2026 consideró que Cristiano Ronaldo convertirá más tantos que el capitán de la Selección Argentina, porque el portugués ”es más delantero”. Y para finalizar, entre CR7 y el propio Mbappé, como no podía ser de otra manera, el galo se apuntó a sí mismo como el que estará por encima de todos en la clasificación de máximos artilleros de la Copa Mundial 2026.

Do you agree with Kylian‘s World Cup top scorer? 👀🏆 pic.twitter.com/AraEfwb4dc — 𝗙𝗜𝗔𝗚𝗢 (@fiago7) June 7, 2026

El cronograma de Francia en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Francia, actual subcampeona, disputará la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 íntegramente en la costa este de los Estados Unidos dentro del Grupo I. Su camino comenzará el martes 16 de junio enfrentando a Senegal en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, continuará el lunes 22 de junio ante Irak en el Estadio de Filadelfia, y cerrará la primera etapa el viernes 26 de junio contra Noruega en el Estadio de Boston.

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En caso de ser primero se enfrentará a uno de los mejores terceros en los 16vos de Final en el MetLife Stadium el 30 de junio. Y si los de Didier Deschamps clasifican como segundos, en la misma fecha, pero en Dallas, chocarán contra el segundo del Grupo E (conformado por Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador).

En síntesis