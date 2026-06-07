Antes del Mundial, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Lorenzo se puede ir

¿Oferta millonaria irrechazable o una crisis interna? Conoce por qué el presidente de la FCF admitió que Néstor Lorenzo se podría ir.

La Selección Colombia está cada vez más cerca de debutar en el Mundial 2026 y todo apunta a que la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo dependerá de cómo les va en la Copa del Mundo. El mismo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que el DT argentino se puede ir.

Uno de los grandes interrogantes para el debut de Colombia ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. es el nivel con el que llega el equipo luego de verse muy inferior a Croacia y Francia en los amistosos de la fecha FIFA de marzo. Y eso que los europeos jugaron con mayoría de suplentes.

Néstor Lorenzo fue uno de los más cuestionados por la lectura de juego y las pocas variantes. Sin embargo, lo primero que dijo Ramón Jesurún sobre el futuro del entrenador fue que “nosotros estamos felices con el trabajo del profesor Lorenzo, es un profesional, es una persona seria y transparente que tiene mucha llegada al grupo de jugadores”. Entonces… ¿Se queda independientemente de lo que pase en el Mundial?

El presidente de la FCF confirmó que Néstor Lorenzo se puede ir de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo y el presidente de la FCF. (Foto: Getty Images y X / @FCF_Oficial)

“Hay que pensar también en lo que él quiera, en lo que él desee. También es indudable, no puedo eludir la respuesta, que el compartamiento que tengamos en el Mundial va a ser factor preponderante. Entonces, esperemos ese tipo de vicisitudes, creo que hoy está en un top de técnicos importantes a nivel mundial. Seguramente, ofertas tendrá, todo tipo de opciones. Son circunstancias que hay que hacer una amalgama luego del Mundial, de analizar, conversar con él y tomar una decisión que sea lo mejor para el fútbol colombiano“, le dijo Jesurún al programa ‘El VBar’ de ‘AS colombia’.

¿Hasta cuándo tiene contrato Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?

Ramón Jesurún no solo le abrió la puerta de salida a Néstor Lorenzo no confirmando la continuidad del técnico pase lo que pase en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, también reveló que “tiene contrato hasta luego de terminado el Mundial, hasta el 31 de diciembre de este año”.

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