Tras vencer a Guatemala: Ecuador también recibió una gran noticia de la FIFA para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador derrotó a Guatemala y sumó una victoria clave para su ranking FIFA a poco del Mundial 2026.

Este domingo 7 de junio de 2026, la Selección de Ecuador jugó su último partido amistoso contra la Selección de Guatemala a poco del Mundial 2026. ‘La Tri’ consiguió una victoria por 3 goles a 0, pero también recibió una muy buena noticia de la FIFA.

Con esta victoria ante Guatemala, la Selección de Ecuador recuperó el lugar 23 del ranking de la FIFA. Este lugar también le permitirá a ‘La Tri’ encarar el Mundial con una gran expectativa de resultados para volver al top 20 o top 10 de las mejores selecciones del mundo.

Por vencer a Guatemala, la Selección de Ecuador sumó 2.03 puntos en el ranking FIFA. Por lo cual, ahora tiene 1598.52 puntos y se volvió a imponer ante Austria. ‘La Tri’ puede sumar una buena cantidad de puntos en el Mundial 2026 que mejoren su lugar.

El ranking FIFA sigue siendo muy importante y ‘La Tri’ viene en un amplio camino de subida en los últimos años. Después de las eliminatorias rumbo al Mundial 2018, Ecuador llegó a estar fuera del top 50. Después ha ido regresando y mejorando su lugar.

¡QUÉ GOLAZO DE PERVIS ESTUPIÑÁN! 🇪🇨🔥



Pervis Estupiñán aprovechó una mala salida del arquero rival y anotó un golazo de larga distancia. Gran momento para él y su confianza. 👏#Ecuador 3️⃣-0️⃣ #Guatemala#LaTrixECDF 📲 https://t.co/Kuov2wGYcm pic.twitter.com/qQ6LWMFlqo — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 7, 2026

En su grupo, Ecuador es el segundo mejor clasificado en el ranking FIFA, solo por debajo de Alemania que se ubica en el puesto 10. Por otro lado, Costa de Marfil aparece en el lugar 33 y la Selección de Curazao, la peor del grupo, está en el lugar 82.

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El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el fixture que disputará Ecuador en el Mundal 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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En síntesis: