Los 7 jugadores que Real Madrid podría fichar por 150 millones de euros

No será un jugador de la Premier League ni tampoco figuras como Harry Kane o Michael Olise. Tampoco hablamos de un defensor o de un portero. Bajo ese contexto se levantan los hinchas del Real Madrid después de que Florentino Pérez prometiese realizar la oferta más importante en la historia del club por un traspaso. A la espera de lo que ocurra el domingo en las elecciones, estos son los 7 jugadores que encajan con dicha operación por 150 millones de euros.

Utilizando los datos de Transfermarkt, el primero que aparece en nuestra lista es Pedri. El centrocampista del Barcelona cuenta justamente con un valor de 150 millones de euros. Parece una operación prácticamente imposible por cuestiones lógicas. Si bien Florentino Pérez ya lo hizo hace veintiséis años con el fichaje de Luis Figo desde la capital de Cataluña, cuesta pensar que otra vez sea un fichaje tan rocambolesco como el del portugués.

En segunda, tercera y cuarta posición aparece la hoja de ruta que muchos se plantean. Nos vamos a la ciudad de París, donde por 140 millones de euros surge la figura de João Neves. También la del extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Con el mismo precio, jugadores como Vitinha encajan en lo comentado por Florentino Pérez. Por 120 millones de euros, Transfermarkt mete igualmente en esta ecuación al extremo derecho Désiré Doué.

Si las intenciones de Florentino Pérez no pasan por la Premier League, evidentemente la lógica hace pensar en el fútbol alemán. Es ahí donde Jamal Musiala, desde el Bayern Múnich, podría encajar con su presupuesto. 100 de euros de cotización le entrega Transfermarkt a la estrella del conjunto germánico. El compañero de Luis Díaz es considerado como uno de los grandes proyectos a largo plazo de un gigante que veremos en qué condiciones podría negociar con el Real Madrid.

Vitinha o Neves, jugadores que Real Madrid podría comprar por 150 millones: GETTY

Por último, pero no menos importante, podríamos estar ante un caso histórico en España. Cuesta pensar que ocurra, pero justamente 150 millones de euros es el coste que diferentes medios de comunicación entienden que tiene el contrato de Julián Alvarez para liberarse del Atlético de Madrid. Florentino Pérez no descartó la llegada de nuevos delanteros o efectivos en ataque. Si bien es conocido el deseo del nueve de unirse al Barcelona, su valor de mercado encaja con lo expuesto por el mandamás blanco en las últimas horas.

Publicidad

Florentino Pérez confirmó sus primeros tres fichajes

José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid si es que Florentino Pérez vence en las elecciones. Incluso el Benfica ya ha confirmado que existe el deseo por parte de la candidatura del actual mandamás blanco de abonar la cláusula de rescisión de quince millones de euros que tiene The Special One. No llegará solo.

Al nombre de Mourinho se le suman ya los de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. El primero llegará gratis después de terminar su etapa en el Liverpool. Por el segundo se especula con una cláusula de rescisión en el Inter de Milán que no superaría los veinticinco millones de euros. Serán las primeras caras de un nuevo Real Madrid que espera cortar con su sequía de títulos la próxima campaña.

Datos claves

Florentino Pérez prometió realizar una oferta de 150 millones de euros por un traspaso.

prometió realizar una oferta de 150 millones de euros por un traspaso. El valor de mercado de Pedri y la cláusula de Julián Álvarez alcanzan esa cifra.

y la cláusula de Julián Álvarez alcanzan esa cifra. El entrenador José Mourinho llegará al Real Madrid si Florentino Pérez vence en las elecciones.