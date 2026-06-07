Nuevo conflicto en la Selección de Francia con Kylian Mbappé a días del Mundial 2026

Una marca de apuestas on line utilizó la imagen de varios jugadores franceses, entre ellos, Kylian Mbappé, con la venia de la federación gala, sin previo aviso a los protagonistas.

Un nuevo escándalo envuelve a la Selección de Francia en medio de sus preparativos para lo que será su presentación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (viene de perder 2 a 1 con Costa de Marfil y ahora disputará su último partido amistoso antes de la cita ecuménica frente a Irlanda del Norte este lunes).

Resulta que Betclic, marca de una casa de apuestas on line, con el permiso de la Federación Francesa de Fútbol, utilizó la imagen de Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Estos jugadores posaron para una sesión de fotos, pero todos comentan que no estaban al tanto de que fuera para promocionar una firma ligada al juego.

Incluso, L’Equipe devela que los dos que más se molestaron por esta situación fueron Mbappé y Cherki, puesto que las publicaciones hechas en la promoción podrían no haber respetado las condiciones legales que se pactaron entre los jugadores y la entidad que regula el fútbol en el país.

“No estábamos de acuerdo en algunos casos como en marcas relacionadas en contra de la salud alimenticia y de apuestas. Muchos de nosotros venimos de barrios donde estas cosas han destruido a mucha gente. Yo mismo conozco gente que lo ha sufrido”, ya había comentado el delantero del Real Madrid tiempo atrás en Canal Plus, cuando trascendió que los jugadores habían complicado los acuerdos comerciales de la FFF.

La imagen que generó el conflicto con los jugadores de la Selección de Francia.

La tensión entre los jugadores y la federación de Francia aumenta antes de la Copa del Mundo

Esta situación de la promoción de la casa de apuestas no es la única que generó malestar entre los futbolistas del plantel que comanda Didier Deschamps y las autoridades de la Federación Francesa de Fútbol en la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Por un lado, todavía no están definidos los valores de los premios que recibirán los protagonistas por su participación en el torneo que se desarrollará en Norteamérica. Y por el otro, sigue el tironeo por la cantidad de entradas que recibirá cada jugador para los partidos del Mundial. La FFF informó que tendrán un máximo de 8 tickets, de los cuales solo 2 serán de cortesía y los otros 6 tendrán que pagarlos.

En síntesis