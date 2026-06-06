“Yo encantado…”: futbolista ecuatoriano se ofrece a jugar con la Selección de Perú

La Selección de Perú ya sumó a un jugador ecuatoriano como Jairo Vélez y ahora va por otro que se ofreció a vestir sus colores.

Nuevamente un jugador de la Selección de Ecuador podría llegar a jugar con la Selección de Perú en los próximos años. Ahora mismo la ‘Bicolor’ ya tiene entre sus filar a Jairo Vélez, quien viene destacando en las últimas fechas. El ‘Corviche’ se naturalizó y ahora es ‘estelarista’ con Perú.

El nuevo jugador que se “ofreció” a jugar con la Selección Perú es Carlos Garcés. El delantero ecuatoriano se mostró muy emocionado por esta posibilidad y en entrevista con Estudio Fútbol comentó que su deseo en este momento pasa por jugar para la Selección nacional.

“Yo encantado. Lo he dicho siempre, estoy haciendo los papeles para ser peruano. Me encantaría jugar por la selección. Hay un tema que varia gente me dice que no puedo jugar porque ya jugué con mi país. Pero obvio yo feliz de jugar con los colores de Perú”, afirmó Garcés.

El jugador ecuatoriano se ha convertido en un referente de ataque en esta Liga y ahora mismo su futuro incluso se vincula a grandes equipos locales como Sporting Cristal y Universitario. De ahí que, también suene la Selección para su futuro.

Garcés jugó con Barcelona SC en Ecuador. (Foto: GettyImages)

A diferencia de Vélez, Garcés sí llegó a jugar con la absoluta de la Selección de Ecuador. No obstante, el delantero ecuatoriano tiene un paso y números fugaces con ‘La Tri’, puesto que, nunca más volvió a ser llamado para jugar con el equipo nacional.

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¿Cuántos partidos jugó Carlos Garcés con Ecuador?

Carlos Garcés jugó con Ecuador un total de 3 partidos por allá en 2017. Por reglamento FIFA, con esos 3 encuentros ya no podría representar a otra selección, pero se han visto casos de cambios. No marcó goles y apenas sumó en cancha cerca de 135 minutos.

Los números de Carlos Garcés en este semestre

En esta temporada con Cienciano, Garcés jugó 24 partidos y alcanzó a marcar 12 goles. Además dio 3 asistencias. A sus 36 años está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Llegó a jugar en Perú en el 2023 cuando salió de Barcelona SC.

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En síntesis:

El delantero Carlos Garcés realiza trámites de naturalización para jugar con la Selección de Perú.

realiza trámites de naturalización para jugar con la Selección de Perú. 3 partidos disputó el futbolista con la camiseta absoluta de Ecuador en 2017.

disputó el futbolista con la camiseta absoluta de Ecuador en 2017. Un total de 12 goles anotó el atacante con Cienciano durante el presente semestre.