Tras una reciente publicación del Observatorio de Fútbol CIES, Lamine Yamal supera la barrera de los €300 millones en cotización. Ni Erling Haaalnd ni Kylian Mbappé se acercan.

Lamine Yamal acaba de recibir una tremenda noticia a días del debutar con España en el Mundial 2026. Poniéndose a punto en lo físico para llegar en óptimas condiciones luego de una complicada lesión sufrida con FC Barcelona en el tramo final de la temporada pasada, resulta que en la actualidad es el futbolista con mejor cotización mundial gracias a los 358 millones de euros de valor.

Fuente: FC Barcelona.

De acuerdo a una reciente publicación del Observatorio de Fútbol CIES, podemos apreciar una lista extensa de los jugadores más valiosos en el aspecto económico a esta altura del año 2026. A puertas de que empiece el Mundial 2026, Lamine Yamal lidera dicha categoría y supera en demasía a otros cracks de enorme prestigio como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

En resumen, mientras Lamine Yamal ostenta 358 millones de euros siendo el futbolista con mejor cotización a nivel mundial, Erling Haaland se ubica en el segundo puesto con 227 millones de euros y luego vemos a Kylian Mbappé en el tercer lugar con 166 millones de euros. Entonces, esto indica que los cracks de Manchester City y Real Madrid ni siquiera se acercan a los 300 millones de euros.

Fuente: Observatorio de Fútbol CIES.

¿Cuál es la condición física de Lamine Yamal a días del debut en el Mundial 2026?

Lamine Yamal sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda en un duelo entre FC Barcelona vs. Celta por LaLiga que se disputó el pasado 22 de abril. Desde ese momento no ha podido competir en un campo de fútbol ya que la prioridad del comando técnico de España es que pueda llegar en óptimas condiciones al debut del Mundial 2026 que será frente a Cabo Verde en Atlanta.

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Es decir, en estos momentos Lamine Yamal se encuentra junto al grupo de convocados de España, aunque realiza trabajos diferenciados y sin exigencia en las cargas para que realmente pueda recuperarse al 100%. Además, tengamos en cuenta que no fue parte del último amistoso ante Irak que terminó 1-1 en La Coruña y que tampoco sería parte del duelo frente a Perú en Puebla.

Lamine Yamal and the Spain squad have landed in Nashville and they received quite the reception 🤩🇪🇸



A welcome fit for superstars.



Credit: Courtesy of FIFA#StanSportAU #WorldCup pic.twitter.com/qj1OrTT9YO — Stan Sport Football (@StanSportFC) June 6, 2026

El fixture de España en el Mundial 2026

España vs. Cabo Verde | 15 de junio | Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

España vs. Arabia Saudita | 21 de junio | Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Uruguay vs. España | 27 de junio | Estadio Guadalajara

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