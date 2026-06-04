Florentino Pérez pone en manos de Mourinho el regreso de Nico Paz

El jugador del Como, Elogiado por todo lo alto por parte del candidato a la presidencia del Real Madrid. Afirma que Mourinho será quien decida si vuelve.

Siguen adelante las jornadas previas al día de elecciones a la presidencia del Real Madrid. En medio de un mar de informaciones y confirmaciones alrededor de fichajes, Florentino Pérez habló sobre la posibilidad de reincorporar para la próxima temporada al argentino Nico Paz. Lo elogió por todo lo alto y avisó que José Mourinho tiene la última palabra en relación con su futuro.

“Nico Paz es uno de esos grandes jugadores que se han formado en nuestra cantera y que hoy es uno de los futbolistas por los que pelean grandes clubes europeos. Ha hecho una gran temporada con el Como en Italia y tenemos, como saben, la posibilidad de incorporarlo este año. Lo decidiremos con el entrenador y con el cuerpo técnico”, reflexiones del hasta hace dos semanas presidente del Real Madrid en AS.

Todo esto antes de confirmar a José Mourinho como su futuro entrenador. En caso de vencer en las urnas el día domingo, el portugués retornará al Estadio Santiago Bernabéu después de trece años. Tal y como ocurriese en su día con Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti, Florentino Pérez anticipa que confiará nuevamente en los estrategas con los que ya tuvo que trabajar en el pasado. El portugués decide el futuro de Nico Paz.

Recordemos que el Real Madrid firmó con el Como una serie de opciones de compra alrededor del futuro de Nico Paz. Esta, activa hasta el 30 de junio del año 2026, permite a los merengues tener la posibilidad de pagar únicamente nueve millones de euros al equipo italiano para recomprar al zurdo. Se espera que esto ocurra desde hace varios meses e incluso ante la posibilidad de que el tinerfeño no haga parte de la plantilla. No hacerlo supone perder mucho dinero.

Nico Paz sería uno de los primeros refuerzos del nuevo Real Madrid: GETTY

Nico Paz es pretendido por media Europa. Si el Real Madrid no lo recompra desde el Como, verá cómo el cincuenta por ciento de un traspaso de Nico Paz se queda en el lago del norte de Italia. Si paga los nueve millones de euros y no le incluye en su plantilla, tendrá la posibilidad de ingresar sumas estratosféricas por uno de los futbolistas de la temporada en el Viejo Continente sin tener que compartir nada con el Como. José Mourinho tiene la última palabra en relación a su rol en el club dentro de unos meses.

Publicidad

El posteo de Nico Paz sobre su lesión

Tras haber recibido un golpe en la rodilla en el penúltimo partido de la temporada con el Como, el argentino no ha podido entrenarse ni disputar encuentros de manera natural. Se especula en territorio argentino con la posibilidad de que incluso pueda perderse la próxima edición de la Copa del Mundo. Nicolás dejó un claro mensaje en redes sociales.

“Últimos días de recuperación, con muchas ganas de arrancar”, posteaba el todavía jugador del Como. Recordemos que la selección de Argentina ya ha publicado su lista de convocados para la próxima edición del certamen y donde el futbolista se encuentra incluido. Se cruzan los dedos para tenerle al 100% tras su mejor temporada en el Viejo Continente con trece goles y ocho asistencias.

Datos claves

Florentino Pérez supeditó el regreso de Nico Paz a la decisión de José Mourinho.

supeditó el regreso de Nico Paz a la decisión de José Mourinho. El Real Madrid puede ejecutar una opción de recompra por 9 millones de euros.

puede ejecutar una opción de recompra por 9 millones de euros. El futbolista Nico Paz registró 13 goles y 8 asistencias con el Como italiano.