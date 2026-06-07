La primera publicación de Falcao luego de que Gustavo Petro lo usara para responderle a James Rodríguez

¿Respaldo al presidente o indirecta para James? Mira la primera e inesperada publicación de Falcao tras el fuerte rifirrafe político-deportivo.

Y cuando parecía que la polémica había terminado, Gustavo Petro, presidente de Colombia, redobló la apuesta, usó el nombre de Radamel Falcao García y le respondió a James Rodríguez por negarle una foto a su hija Antonella. Acto seguido, aparecio una primera publicación de ‘El Tigre’.

¿Algo tiene que ver? Todo parece indicar que el ’10’ no la escuchó… “¡Antonella, esa foto va! Adicional, cuenta con mi camiseta. ¿Dime dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto. Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, fue el mensaje de James, pero… Esto no le gustó mucho a Petro.

Luego de ver que James Rodríguez le respondió a su hija menor, Gustavo Petro le agradeció a James por el mensaje, pero le dejó claro que lo saludó por protocolo y eso no le gustó. Además, también señaló que “observando tu vida desde mi distancia y la de Falcao y no hablo de ello, porque la vida es el espacio de la libertad y no debo meterme en ella, y quiero que ganen por la felicidad y el orgullo de Colombia, pero la vida de los jugadores de fama mundial dan lecciones de vida para todas y todos, como cualquier persona que se expone a las multitudes y desata pasiones que siempre, como dice la dialéctica filosófica que se enseña o debe enseñarse en la secundaria, la dialéctica al analizar la pasión determina que es un fluir contradictorio lleno de amores y de odios”.

Falcao y la primera publicación tras ser utilizado por Gustavo Petro

Falcao fue mencionado por Petro en X. (Foto: Vizzor y Getty Images)

Lejos de entrar en la contienda política – deportiva que involucró a la Selección Colombia, la primera publicación de Falcao tras ser mencionado por Gustavo Petro no tuvo como propósito involucrase en este tema. Lo que hizo ‘El Tigre’ fue promocionar que tiene un nuevo patrocinador: ‘Skechers’.

Post de Falcao tras ser mencionado por Petro. (Foto: X / @falcao)

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Radamel Falcao estará en el Mundial, pero no con la Selección Colombia

A pesar de no haber sido convocado por el entrenador Néstor Lorenzo, Radamel Falcao sí estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ‘El Tigre’ será uno de los comentaristas de ESPN y Disney + en los partidos de la Selección Colombia.

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