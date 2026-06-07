Qué le pasó a Christian Eriksen en Dinamarca vs. Ucrania y cómo está de salud: parte médico

El amistoso internacional entre Dinamarca vs. Ucrania se disputaba en la ciudad de Odense cuando Christian Eriksen pidió atención médica de forma muy aparatosa. A continuación, todos los detalles.

Dinamarca y Ucrania se enfrentaban el día de hoy en el marco de un amistoso internacional válido por la fecha FIFA de junio cuando de pronto, a los 65′ minutos del encuentro y cuando el resultado estaba 2-1 a favor de los locales, vimos como Christian Eriksen se tomó el pecho y cayó en el campo de juego ante la desesperación de todos los jugadores en la cancha.

Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



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Siendo atendido automáticamente por los médicos del compromiso que pudieron asistirlo a tiempo, las últimas informaciones aseguran que lo retiraron en camilla para examinarlo más a detalle. Recordemos que no es la primera vez que Christian Eriksen sufrió una descompensación cardiaca ya que el pasado 12 de junio de 2021 sucedió algo muy parecido durante la Eurocopa.

Aquel suceso generó una tremenda conmoción a nivel mundial y luego se pudo conocer que a Christian Eriksen le colocaron un desfibrilador automático implantable (DAI) tras sufrir un paro cardíaco súbito causado por una arritmia maligna. Eso sí, de acuerdo a una reciente publicación desde la Federación de Dinamarca se ha podido conocer que el volante ya se encuentra estable.

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